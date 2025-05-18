賴清德520就職周年前夕 大陸商務部：對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」
鉅亨網編譯鍾詠翔
在賴清德總統 520 就職一周年前夕，大陸商務部周日（18 日）宣布，對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。
大陸商務部表示，根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定，2024 年 5 月 19 日，發布 2024 年第 18 號公告，決定對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛啟動反傾銷立案調查。現本案調查結束，根據《反傾銷條例》第二十五條規定，調查機關作出最終裁定。現將有關事項公告如下：
一、最終裁定
調查機關最終認定，原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。
二、徵收反傾銷稅
根據《反傾銷條例》第三十八條規定，大陸商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自 5 月 19 日起對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。
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