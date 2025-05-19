日銀內田真一：若經濟和物價符合預期 將繼續升息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-19 15:20

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日本央行副總裁內田真一指出，如果未來經濟和物價的改善符合央行的預測，央行將會持續提高利率。

他周一 (19 日) 向國會議員表示，如果日本經濟從美國加徵關稅的負面預期中反彈，基礎通膨率保持在央行目標 2% 附近，央行將會繼續升息。內田同時提到，日本的基礎通膨在經歷一段時間的增長放緩後，有可能會重新加速。

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內田也強調，近期日本物價上漲的主要原因，是進口成本增加以及稻米等食品價格上揚。他指出，央行意識到這些價格上漲對人們的生活和消費帶來了負面影響。

在談及未來展望時，內田特別提到，各國貿易政策的前景及其潛在影響存在「極高不確定性」。因此，他表示日本央行將會不帶任何預設立場，而是根據實際的經濟和物價數據來判斷其發展是否符合預期。這顯示了日本央行依賴數據來決定政策，並維持靈活性的立場。