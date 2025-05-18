Jim Bianco：穆迪降美國信用評等影響「無關緊要」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 15:30

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美國信用評等機構穆迪（Moody"s）近日將美國主權信用評等從最高的 AAA 下調至 Aa1，引起市場關注。

然而，華爾街老將、Bianco Research 總裁 Jim Bianco 表示，這次的信用評等下調對美債市場的實質衝擊可能「無關緊要」，不太可能重演 2011 年標普降評後的市場恐慌與劇烈波動。

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Bianco 回顧指出，2011 年標準普爾（S&P）首次將美國信評從 AAA 降至 AA+ 時，市場恐慌的主因是當時大量金融合約規定，只能使用 AAA 等級的債券作為抵押品，使許多機構被迫大規模拋售美國國債，引發市場劇烈震盪。

但是，自 2011 年信評風暴後，相關的衍生品合約與投資規則已進行全面修訂。

Bianco 指出，這些合約現在接受「政府證券」作為合格抵押品，不再依賴信用評等級別。因此，即使信評再次遭到下調，也不會觸發強制賣出或導致技術性違約，讓市場得以維持穩定運作。

Jim Bianco 強調，這次穆迪將美國主權信用評級從 AAA 降至 Aa1 的行動，實際上未對美債市場造成實質性衝擊。

他舉例指出，2023 年 8 月惠譽（Fitch）同樣將美國評級調降至 AA+，市場反應亦相當平靜，進一步印證投資人對評級變動的敏感度已顯著降低。