Jim Bianco：穆迪降美國信用評等影響「無關緊要」
鉅亨網編譯莊閔棻
美國信用評等機構穆迪（Moody"s）近日將美國主權信用評等從最高的 AAA 下調至 Aa1，引起市場關注。
然而，華爾街老將、Bianco Research 總裁 Jim Bianco 表示，這次的信用評等下調對美債市場的實質衝擊可能「無關緊要」，不太可能重演 2011 年標普降評後的市場恐慌與劇烈波動。
Bianco 回顧指出，2011 年標準普爾（S&P）首次將美國信評從 AAA 降至 AA+ 時，市場恐慌的主因是當時大量金融合約規定，只能使用 AAA 等級的債券作為抵押品，使許多機構被迫大規模拋售美國國債，引發市場劇烈震盪。
但是，自 2011 年信評風暴後，相關的衍生品合約與投資規則已進行全面修訂。
Bianco 指出，這些合約現在接受「政府證券」作為合格抵押品，不再依賴信用評等級別。因此，即使信評再次遭到下調，也不會觸發強制賣出或導致技術性違約，讓市場得以維持穩定運作。
Jim Bianco 強調，這次穆迪將美國主權信用評級從 AAA 降至 Aa1 的行動，實際上未對美債市場造成實質性衝擊。
他舉例指出，2023 年 8 月惠譽（Fitch）同樣將美國評級調降至 AA+，市場反應亦相當平靜，進一步印證投資人對評級變動的敏感度已顯著降低。
最後，Bianco 表示，此次穆迪降評從技術層面而言，並未真正改變美國的整體信用評價。因為三大評級機構中，標普與惠譽早已給予 AA+ 評等，如今穆迪調降後，僅是評級結果趨於一致，不代表美國信用狀況惡化，投資人無須過度解讀。
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