川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
鉅亨網新聞中心
日前美國總統川普的關稅政策，造成國際貿易情勢持續震盪。目前，除了中國出口貨品以外，大多數國家適用的初始「對等」關稅均已縮減至 10% 的統一水準。儘管稅率有所縮減，但從總體經濟層面來看，此一事件對於整體經濟的影響重大。M&G 英卓投資管理認為，當前情況突顯出採取主動投資管理方式的優勢，如此更能靈活運用多樣槓桿，既可以在市場動盪期間嚴陣以待，也可以在市場動盪之後逢低進場。M&G 基金的主要特色，包括了靈活彈性、著眼於長線，以及多元分散佈局。
靈活彈性
M&G 英卓投資管理固定收益投資團隊認為當前的市場環境，特別突顯了主動式投資管理的重要地位。由於貿易新政的不確定程度創下新高，使得市場出現一定程度的避險情緒，所幸迄今為止的情勢還算平穩。縱使如此，延長實施貨幣緊縮政策再加上關稅翻倍，預料將使得中長期的利差擴大。而被動式投資工具受限於各產業的權重，舉例來說，多數的信用債指數，都大舉配置於零售、礦業、化學產業，這幾個產業受到關稅的嚴重影響，從而導致了被動式投資工具蒙受的打擊恐將超過投資評價導向的主動式基金。
歷經這次的風波，投資團隊不僅普遍降低旗下基金持有的汽車與零售業部位，還能靈活規避掉受創最嚴重領域的風險。隨著利差擴大，亦可針對受影響較小、長期而言料將受惠的領域，彈性增加其部位。
長期投資
新關稅公告的影響下，信用利差較近期歷史紀錄有所擴大，同時投資團隊也發現信用債市場的波動程度加劇。然而，投資團隊向來從更長遠的時間範圍看待評價，並透過這樣的視角，建構相對價值。
這陣子的利差固然擴大，但相較於過去 10 年的均值，目前利差水準依舊緊縮，致使利差水準從「非常昂貴」降為「昂貴」。因此，縱使近期利差擴大，亦未促使投資團隊大幅重新部署過去 12 至 18 個月來累積的防禦性資本。相反地，投資團隊藉機出脫部分減碼部位，並針對較優質券種，順勢增持部分信用風險。
利差持續擴大之餘，市場上的拋售活動尚未脫序，並未出現被迫拋受及降槓桿的具體情境，投資團隊也得以快速部署。因此投資團隊持續挑選優質標的，並專注於公用事業、醫療保健、電信等防禦型景氣循環產業，並於汽車產業略呈疲軟之際，選擇性買進某些汽車領域的曝險。投資團隊仍然保留大量的防禦性資本，因此一旦利差進一步擴大，也有優勢充分利用未來的波動。
綜觀非投資級債，今年初即評價已達到非常昂貴的水準。從大環境來看，前述水準依舊低於長期平均值，特別是歐洲和美國的 BB 級券種。投資團隊對此抱持警惕態度，只有在判斷所承擔風險的補償夠充分，以及利差水準達到信用風險應得之合理報酬情況下，才會增持曝險。
多元分散佈局
固定收益的涵蓋範圍廣泛，各項投資均可跨市場、跨產業、跨貨幣進行。在目前的情境當中，投資團隊可以善用已經浮現的相對價值機會。
關稅問題持續進展期間，已開發市場與新興市場之間也有一個共同點浮現，也就是兩者間不分彼此的利差擴大趨勢。針對新興市場的強勢幣別券種，利差普遍擴大，尤其是非投資級債券。然而，新興市場外匯以及新興市場利率的表現更勝一籌，有助於抵銷利差表現落後的部分。
考量到強勢貨幣、公司債、主權債、當地幣別券種各有特性，混合型基金的益處也得以充分展現，也就是採取動態方式佈局，配置遍及整個新興市場債領域。因此投資團隊認為，混合式的投資方法，有助於減輕這類事件的影響。
秉持上述投資理念，M&G 收益優化基金 (本基金配息來源可能為本金) 是採取 333 策略佈局政府債、投資級公司債以及非投資級公司債，其各別配置範圍可以從 0% 到 100%，十分靈活；面對近期的市場波動，基金投資團隊認為這使得市場錯配的情況加劇，提供了投資機會在某些非投資級債券、較低評等的金融債、以及有望受惠於美元貶值的債券，如美國航空業等。
M&G 英卓投資管理固定收益投資團隊則指出，新興市場債利差確實有出現擴大的情況，但跟過去十年相比，仍然處於相對縮窄的情況，這無疑跟投資人想要規避風險的情緒有關。但總體而言，當前新興市場債仍然具備較高殖利率、通膨受控制、成長潛力佳、違約率走低等四大優勢。投資團隊將繼續透過主動式管理、由下而上的挑選優質標的。
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