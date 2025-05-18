川普怒嗆沃爾瑪漲價：賺了數十億 應與中國一起「吃下關稅」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 14:30

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美國總統川普週六（17 日）在其社交平台 Truth Social 發文，猛烈批評美國零售龍頭沃爾瑪 (WMT-US) ，指控該公司將商品漲價歸咎於對中國商品加徵的關稅政策。他直言，沃爾瑪應「自行吸收成本」，不該轉嫁壓力給美國消費者。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，川普表示，沃爾瑪應該支持其關稅政策所主導的「美國製造回流」策略，即便必須犧牲部分利潤。

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他強調：「沃爾瑪去年賺了數十億美元，應該與中國一起『吃下關稅』（eat the tariffs），而不是向顧客收費。我會密切關注，你們的顧客也是！」

沃爾瑪公司截至今年 4 月 30 日的第一財季財報顯示，該季淨利為 44.9 億美元，年減超過 12%。

對於川普的指控，沃爾瑪發言人回應指出，公司一向致力於壓低商品價格，「我們將在微薄的零售利潤範圍內，盡可能維持可負擔的價格水準。」

據了解，沃爾瑪執行長 Doug McMillon 上月曾與川普會面，與其他零售業領袖共同警告關稅恐將導致消費者價格全面上漲。

在 5 月 15 日的財報說明會中，沃爾瑪證實計畫自本月起至夏季調漲部分商品價格，並坦言因為關稅與成本壓力，暫時無法提供本季度的獲利預測，顯示貿易政策對營運產生實質衝擊。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 日前也指出，原價 350 美元的中國製汽車座椅即將因關稅調漲至 450 美元，等於價格上漲近 29%。

沃爾瑪在美國所售商品的約三分之一為進口商品，來源主要有中國、墨西哥、加拿大、越南和印度等。Rainey 指出，雖然美國政府調整了關稅稅率，但對消費者來說仍然太高了，他希望關稅能進一步降低。

受到同樣的關稅壓力影響，許多美國企業也陸續宣布調漲價格。福特汽車（Ford）表示，旗下三款熱門車型即將調價；奢侈品牌愛馬仕（Hermès）則計畫調高美國市場價格。