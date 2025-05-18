澳洲拒加入川普對中貿易戰！直言「中國比美國重要十倍」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 16:30

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《澳洲金融評論報》（AFR）15 日報導指出，澳洲貿易部長唐 · 法雷爾（Don Farrell）在接受專訪時罕見表態，明確拒絕加入美國川普政府針對中國的貿易施壓行動。他表示，澳洲將根據自身國家利益決定對中政策，而非追隨美國對中立場。

據報導，法雷爾強調，中國是澳洲最重要的貿易夥伴，其貿易價值遠超過美國。他直言：「對中國的貿易對我們來說比對美國重要十倍。」

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他表示，澳洲不僅不會減少對中貿易，反而希望加強雙邊經濟合作。

根據澳洲政府統計，2023 至 2024 會計年度，澳洲對中國出口總額高達 2120 億澳元，而對美國出口僅有 370 億澳元，凸顯中國市場對澳洲經濟的重要性。

法雷爾透露，澳洲在 5 月 3 日聯邦選舉結束後，已與美國商務部長及貿易代表會談，並提交取消關稅的修訂提案。

不過法雷爾也強調，澳洲不急著尋求美國減免關稅，稱「我們不會為了達成協議而妥協，只有在符合我們國家利益的前提下才會簽署。」

在川普政府的全球關稅政策下，澳洲對美出口產品需繳納 10% 的基準稅率，鋼鐵與鋁產品更被加徵 25% 額外關稅，涉及價值約 10 億澳元（約 6.3 億美元）的出口，對澳洲鋼鋁產業造成負面影響。

剛完成連任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預計將於下月首次與川普舉行面對面會談，外界預期川普將向其施壓，要求減少與中國貿易。

雪梨大學美國研究中心經濟顧問 John Kunkel 就指出，歷屆澳洲政府努力將貿易與安全議題分開處理，以維持與中美雙方的關係平衡，但川普政府對此態度截然不同，未來施壓幾乎難以避免。

法雷爾在訪談中讚揚工黨政府過去三年致力修復中澳關係，強調雙方經貿已逐步恢復。他表示：「我們已經穩定了兩國關係，並將其恢復到應有水準。」

川普政府的高關稅政策反而間接促進中澳貿易往來。(圖: REUTERS/TPG)

值得注意的是，川普政府的高關稅政策反而間接促進中澳貿易往來。4 月 28 日，澳洲肉類工業委員會宣布，首次有 10 家澳洲肉品企業獲准向中國出口綿羊肉與山羊肉，創下歷年最大出口規模。