調查：歐洲央行將不顧衰退風險 全力打壓通膨

調查：歐洲央行將不顧衰退風險 全力打壓通膨(圖:AFP)
調查：歐洲央行將不顧衰退風險 全力打壓通膨(圖:AFP)

最新調查顯示，經濟學家們認為，即使歐元區陷入衰退，歐洲央行 (ECB) 也會採取超預期的強力行動以控制通膨。

經濟學家預計到明年 3 月，歐洲央行存款利率將升至 2.5%，高於此前調查預測值的 1.5%。這意味著，歐洲央行將在 10 月 27 日升息 75 基點，並在 12 月再次升息 50 基點。

超過三分之二的受訪者表示，央行的行動依然落後於通膨上升的速度。目前，歐元區最新通膨率是歐元區 2% 目標值的 5 倍。

調查顯示，多數人認為，即使歐元區 19 個國家經濟低迷，歐洲央行升息的步伐也不會停止。雖然歐洲開始升息的腳步較慢，但升息的凶猛程度，已經不輸給美國聯準會。

但升息過快之後，經濟學家也擔心升勢過猛，將導致回頭降息。雖然有一位經濟學家認為，最快在明年 7 月就會降息，但經濟學家的中值預測值，則落在 2024 年。

Swedbank 經濟學家 Nerijus Maciulis 認為，未來幾個月歐元區通膨率，依然會處於令人不安的高位。在這種情況下，歐洲央行很有可能過度收緊貨幣政策。

ING 經濟學家 Carsten Brzeski 表示，隨著衰退迫在眉睫、英國近期市場動盪、以及金融風險不斷增加，歐洲央行將不得不非常謹慎行事。「它必須在對抗通膨的決心，和過早轉向之間，取得平衡。」

除了利率之外，市場還關注歐洲央行何時開始量化緊縮，開始減持其規模高達 5 兆歐元的債券。

調查中，多數經濟學家預期，歐洲央行將在 2023 年第三季才開始量化緊縮。

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