拉加德：即便經濟活動大幅放緩 歐央仍將持續升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德周一（26 日）表示，即使是經濟活動可能「大幅放緩」，央行仍將在未來幾次的會議上進一步升息抑制需求，防範通膨預期持續上升的風險。此外，拉加德也提到為緩解通膨壓力，歐元區政府必須暫時限制對食品與燃料補貼。

一些歐元區政府正在採取財政措施幫助弱勢家庭，但這可能加劇推升本已居高不下的預算赤字，進而增加通膨壓力而非減少通膨壓力。

拉加德警告，歐洲各國政府對家庭與企業的支持過於廣泛，可能會干擾歐洲央行將物價漲幅從目前遠高於 2% 目標近 5 倍拉回的努力。他認為，補貼措施應該替最需要的人量身訂做，全面補貼不一定有利於財政與貨幣政策間的良好協調。

市場認為，由於俄烏衝突帶來能源危機引發持續的通膨壓力，讓歐洲央行在 10 多年來使次開始升息，而本月更是歷史性的升息 3 碼（75 個基點），但問題是在物價上漲同時，大眾對經濟衰退預期不斷增加，這恐怕是歐洲央行最難權衡的問題。

貨幣市場投資人預估歐洲央行將在 10 月份再次升息 1 碼（25 個基點），且目前位在 0.75% 水準的存款利率可能在年底前突破 2%。不過歐洲央行下一步很大程度上將取決於本周五（30 日）公布的消費者物價指數（CPI），目前經濟學家預估歐元區 9 月 CPI 將年增 9.7%，再次刷新歷史新高。

拉加德表示，歐洲央行官員希望達到所謂中性利率，即不刺激也不限制經濟，屆時將討論是否需要進一步收緊貨幣政策。另一方面，她認為決策官員必須繼續監測較長期的通膨預期，目前通膨預期大至位在歐洲央行的目標水準。

此外，根據歐元區的就業市場和物價陡峭成長軌跡，薪資可能仍未上漲。拉加德說，到目前為止薪資波棟仍受到控制，不過有彈性的勞動力市場與一些彌補通膨升溫的追趕舉措可能會推高薪資。