高盛預測：歐洲央行未來兩次會議將各升息75個基點

高盛集團預計，歐洲央行可能在 10 月和 12 月會議上分別升息 75 個基點。

Jari Stehn 領導的經濟學家此前預計，歐洲央行將在今年最後一次會議上，更溫和地升息 50 個基點，但他們在最新的報告中表示，升息腳步將加快。

報告稱：「我們認為第四季通膨率上升，將使歐洲央行難以減緩升息步伐」。

高盛預測，歐洲央行在連兩次的 75 基點升息後，明年 2 月還會升息 50 個基點，因為「政策變得更加有限，通膨數據趨於穩定，而且歐元區會陷入衰退」。

高盛更新後的預測，將終端利率預期提高到 2.75%，並表示，政策進入更明顯受限的區域。

此前，歐洲央行在過去兩次會議上，共已升息 125 個基點，包括本月歷史性地上調了 75 個基點。貨幣市場投資者預計，歐洲央行 10 月將再升息 75 個基點，存款利率將由目前的 0.75%，到年底將升破 2%。

歐洲央行總裁拉加德周一也改變長期以來偏溫和的論調表示，即使經濟活動可能「大幅放緩」，央行仍將在未來幾次的會議上進一步升息，防範通膨預期持續上升的風險。

歐洲央行下一步決策，很大程度將取決於周五公布的消費者物價指數 (CPI)，目前經濟學家預估歐元區 9 月 CPI 將年增 9.7%，再次刷新歷史新高。