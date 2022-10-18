比亞迪登陸巴黎車展 宣布開放歐洲約30 萬個殼牌充電樁使用權

「巴黎國際車展」4 年以來首度舉行，電動汽車成為巴黎車展最重要的元素，中國車廠也把握時機擴大進攻歐洲，比亞迪 (002594-CN) 宣布在歐洲銷售純電動車，長城汽車 (601633-CN) 也把握時機展示新車。

比亞迪的純電動車先前只在北歐銷售，今後正式進入歐洲市場，推出「ATTO3」、SUV「唐 (TANG)」和運動型轎車「漢 (HAN)」等 3 個車型，價格最低 3.8 萬歐元起。

值此時機，比亞迪也和合作夥伴殼牌 (Shell plc) 共同宣布，將為比亞迪歐洲車主提供更優質的充電體驗，包括向車主開放歐洲境內約 30 萬個殼牌充電樁使用權。

殼牌集團全球零售業務執行副總裁 István Kapitány 表示，這是一次雙贏的合作，雙方將爲歐洲乃至全球用戶提供更便捷、安全和舒適的充電體驗。

在利多加持下，比亞迪周二 (18 日) 早盤強逾 5%，突破 274 元人民幣。

比亞迪指出，已與歐洲多家優質經銷商達成戰略合作，為當地消費者提供備受市場青睞的新能源汽車銷售及售後等一站式服務。

在全球範圍內，比亞迪已承諾生產超過 260 萬輛新能源乘用車，在進入歐洲新市場時鞏固了該品牌的信譽。比亞迪的足跡現已覆蓋六大洲、70 多個國家和 400 多個城市。2021 年，比亞迪成功登上《財富》世界 500 強。

中國大型汽車廠商長城汽車也發布了純電動汽車等 6 個車型，最早 2023 年將在歐洲上市。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，中國汽車出口不再是以往主要依靠低價產品低端車型，而是具有市場競爭力的新能源車型。