〈美股早盤〉英相辭職增添市場不確定性 主要指數走高

英相特拉斯（Liz Truss）宣布辭職，給市場增加一層不確定性，儘管一連串美企獲利狀況不錯，投資人情緒仍受到影響，美股主要指數周四（20）走高。
截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或 0.53%，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2%。
特拉斯周四宣布辭職，在任僅短短 44 天。特拉斯任內宣布的減稅計畫造成英國金融市場動盪，雖然日前已宣布撤銷，並解職前任財相夸騰（Kwasi Kwarteng），但民眾已對特拉斯政府信心全失，其保守黨內也出現分裂。
保守黨迄今無法確定可能的繼任者，儘管 Rishi Sunak、Jeremy Hunt、Penny Mordaunt 和 Ben Wallace 都被提及，其中 Hunt 已表示無意接任。
消息公布後，英鎊兌美元短線拉升 20 餘點，報 1.1299，日內上漲 0.7%。英國國債漲幅擴大，10 年期國債殖利率跌 12 個基點至 3.76%。
美國方面，第三季財報季企業開局表現普遍亮眼，提振市場情緒，但投資人仍在通膨對企業影響、聯準會（Fed）與其他央行鷹派舉措，以及經濟面臨的衰退擔憂中拉鋸。
數據方面，美國上周初領失業金人數降至 21.4 萬人，較修正後前值 22.6 萬減少 1.2 萬人，低於市場預期的 23 萬人，原因是颶風伊恩影響因素逐漸消退，人數降至 3 周來新低。儘管在 Fed 激進升息的步調下，就業市場依然穩健。
聖路易聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的「鷹王」布拉德（James Bullard）日前談話表示，Fed 可望在明年初結束超前部署式積極升息作法，隨著通貨膨脹率降溫、轉向以小幅調整方式讓貨幣政策維持在足夠緊繃水準。他認為壓低通膨並不意味著利率將永無止境地上升、必須考慮合理水準為何。
目前市場預估 Fed 為平抑 40 年來最高通膨，將於 11 月 1 日至 2 日的貨幣政策會議上將連續第四次升息 3 碼（75 個基點）。
截至台北時間周四（20 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 162.76 點或 0.53%，暫報 30,586.57 點
- 那斯達克綜合指數上漲 42.44 點或 0.40%，暫報 10,722.95 點
- 標普 500 指數上漲 8.51 點或 0.23%，暫報 3,703.67 點
- 費半上漲 47.61 點或 2.13%，暫報 2,285.36 點
- 台積電 ADR 上漲 1.10% 至每股 64.36 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.167%
- 紐約輕原油上漲 1.89% 至每桶 87.17 美元
- 布蘭特原油上漲 1.62% 至每桶 93.91 美元
- 黃金上漲 0.20% 至每盎司 1,637.50 美元
- 美元指數跌至 112.610
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 7.75%，至每股 204.82 美元
電動車大廠特斯拉第三季營收雖刷新紀錄，但遜於市場預期，受生產效率低落和交付瓶頸等因素持續干擾，特斯拉預估全年交車成長率恐將低於 50% 的長期目標。特斯拉 Q3 營收年增加 56% 至 214.5 億美元，低於市場預期的 219.6 億美元；淨利年增 75% 至 36.5 億美元，每股獲利年增 69% 至 1.05 美元，優於市場預期的 0.99 美元。
IBM (IBM-US) 早盤上漲 2.5%，至每股 125.57 美元
IBM 繳出亮眼的第三季成績單，營收年增 6.5% 至 141.1 億美元，經調整後每股獲利報 1.81 美元，均優於市場預期的 135.1 億與 1.77 美元。展望未來，IBM 預期全年營收成長率將超過原估的中個位數成長幅度，而全年自由現金流估計將達到 100 億美元。
美鋁 (AA-US) 早盤下跌 1.09%，至每股 37.21 美元
美國鋁業公司（Alcoa）上季財報意外虧損，顯示從 iPhone 到飲料罐都會使用的鋁金屬正遭遇逆風。數據顯示，美鋁 2022 會計年度第三季經調整後虧損 6,000 萬美元，或美股虧損 0.33 美元，遠不及市場預期的獲利 0.03 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 21.4 萬人，預期 23 萬人，前值 22.6 萬人
- 美國上周續領失業金人數報 138.5 萬人，預期 137.5 萬人，前值 136.4 萬人
- 美國 10 月費城聯準銀行製造業指數報 - 8.7，預期 - 5.0，前值 - 9.9
- 美國 9 月成屋銷售年化總數預期 470 萬戶，前值 480 萬戶
- 美國 9 月成屋銷售年化月率預期 - 2.1，前值 - 0.4
華爾街分析：
摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 表示，市場預估物價可能會在明年出現溫和下降，如果通膨下降，則 Fed 的 5% 最終利率目標大概是正確的，而經濟前景將更清晰。
Sevens Report 的分析師 Tom Essaye 認為，經濟數據的壞消息對市場來說都是好消息，只要數據緩和就表示 Fed 的升息策略奏效，而股市就會走高。投資人也會靜待 Fed 放慢貨幣政策的那天到來。