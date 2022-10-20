〈美股早盤〉英相辭職增添市場不確定性 主要指數走高

英相特拉斯（Liz Truss）宣布辭職，給市場增加一層不確定性，儘管一連串美企獲利狀況不錯，投資人情緒仍受到影響，美股主要指數周四（20）走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或 0.53%，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2%。

特拉斯周四宣布辭職，在任僅短短 44 天。特拉斯任內宣布的減稅計畫造成英國金融市場動盪，雖然日前已宣布撤銷，並解職前任財相夸騰（Kwasi Kwarteng），但民眾已對特拉斯政府信心全失，其保守黨內也出現分裂。

保守黨迄今無法確定可能的繼任者，儘管 Rishi Sunak、Jeremy Hunt、Penny Mordaunt 和 Ben Wallace 都被提及，其中 Hunt 已表示無意接任。

消息公布後，英鎊兌美元短線拉升 20 餘點，報 1.1299，日內上漲 0.7%。英國國債漲幅擴大，10 年期國債殖利率跌 12 個基點至 3.76%。

美國方面，第三季財報季企業開局表現普遍亮眼，提振市場情緒，但投資人仍在通膨對企業影響、聯準會（Fed）與其他央行鷹派舉措，以及經濟面臨的衰退擔憂中拉鋸。

數據方面，美國上周初領失業金人數降至 21.4 萬人，較修正後前值 22.6 萬減少 1.2 萬人，低於市場預期的 23 萬人，原因是颶風伊恩影響因素逐漸消退，人數降至 3 周來新低。儘管在 Fed 激進升息的步調下，就業市場依然穩健。

聖路易聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的「鷹王」布拉德（James Bullard）日前談話表示，Fed 可望在明年初結束超前部署式積極升息作法，隨著通貨膨脹率降溫、轉向以小幅調整方式讓貨幣政策維持在足夠緊繃水準。他認為壓低通膨並不意味著利率將永無止境地上升、必須考慮合理水準為何。

目前市場預估 Fed 為平抑 40 年來最高通膨，將於 11 月 1 日至 2 日的貨幣政策會議上將連續第四次升息 3 碼（75 個基點）。

截至台北時間周四（20 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 7.75%，至每股 204.82 美元

電動車大廠特斯拉第三季營收雖刷新紀錄，但遜於市場預期，受生產效率低落和交付瓶頸等因素持續干擾，特斯拉預估全年交車成長率恐將低於 50% 的長期目標。特斯拉 Q3 營收年增加 56% 至 214.5 億美元，低於市場預期的 219.6 億美元；淨利年增 75% 至 36.5 億美元，每股獲利年增 69% 至 1.05 美元，優於市場預期的 0.99 美元。

IBM (IBM-US) 早盤上漲 2.5%，至每股 125.57 美元

IBM 繳出亮眼的第三季成績單，營收年增 6.5% 至 141.1 億美元，經調整後每股獲利報 1.81 美元，均優於市場預期的 135.1 億與 1.77 美元。展望未來，IBM 預期全年營收成長率將超過原估的中個位數成長幅度，而全年自由現金流估計將達到 100 億美元。

美鋁 (AA-US) 早盤下跌 1.09%，至每股 37.21 美元

美國鋁業公司（Alcoa）上季財報意外虧損，顯示從 iPhone 到飲料罐都會使用的鋁金屬正遭遇逆風。數據顯示，美鋁 2022 會計年度第三季經調整後虧損 6,000 萬美元，或美股虧損 0.33 美元，遠不及市場預期的獲利 0.03 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.4 萬人，預期 23 萬人，前值 22.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 138.5 萬人，預期 137.5 萬人，前值 136.4 萬人

美國 10 月費城聯準銀行製造業指數報 - 8.7，預期 - 5.0，前值 - 9.9

美國 9 月成屋銷售年化總數預期 470 萬戶，前值 480 萬戶

美國 9 月成屋銷售年化月率預期 - 2.1，前值 - 0.4

華爾街分析：

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 表示，市場預估物價可能會在明年出現溫和下降，如果通膨下降，則 Fed 的 5% 最終利率目標大概是正確的，而經濟前景將更清晰。

Sevens Report 的分析師 Tom Essaye 認為，經濟數據的壞消息對市場來說都是好消息，只要數據緩和就表示 Fed 的升息策略奏效，而股市就會走高。投資人也會靜待 Fed 放慢貨幣政策的那天到來。