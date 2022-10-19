Fed卡什卡里：終端利率可能要升至4.75%以上

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二 (18 日) 表示，如果在降低核心通膨方面未能取得進展，終端利率可能要升至 4.75% 以上，以抑制惡化的通膨。

卡什卡里長期以來一直是聯準會鴿派，但現在是最大鷹派。卡什卡里週二表示：「所有通膨中最棘手的核心通膨率正不斷攀升，聯準會對此感到訝異，倘若沒有看到潛在通膨或核心通膨取得進展，我不認為聯準會止步於先前預期的終端利率 4.5 或 4.75%。」

美國上週四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 長期以來一直是聯準會鴿派，但現在則是最大的鷹派 (圖片：AFP)

而根據聯準會 9 月利率會議公布的利率點狀圖顯示，聯準會預計將在 11 月會升息 3 碼、12 月升 2 碼，可能於明年 2、3 月結束升息，預估 2023 年終端利率達 4.6%。

卡什卡里週二預測，目前可以輕而易舉地目睹聯準會在 2023 年升息至 4.0%-4.9% 區間，但在本輪緊縮週期過後，美國將回歸低通膨趨勢。



其他聯準會官員近期也表態支持鷹派升息，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 認為，明年春季利率將達 4.5%-4.75% 左右。



聯準會 (Fed) 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 上週五 (14 日) 表態支持「前置式」(frontloading) 策略，支持 12 月升息 3 碼，但推估 2023 年終端利率達 4.6% 不變。

交易員預測明年 2 月升至 4.75%-5.0% 機率為 53% 左右 (圖片：翻攝 FedWatch)

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下月升息 3 碼的可能性 95.5%，12 月升息 3 碼機率超過 64%，明年 2 月終端利率升至 4.75%-5.0% 機率超過 53%。