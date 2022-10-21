Fed兩官員接連鷹派發言 估今年利率將遠高於4%

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）與聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）周四（20 日）談話表露鷹派基調，皆認為通膨仍然炙熱，有必要繼續升息降溫，其中哈克預估今年利率可能升至遠高於 4% 的水準。

哈克是明年聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票委員，他對於 Fed 近期激進升息的成果感到失望，認為對抗通膨方面毫無進展，坦言若有必要可進一步升息，保持「政策的靈活性」，預料今年年底利率可能遠高於 4%。

與此同時，庫克立場與哈克一致，認為需要加緊腳步對抗通膨。庫克說：「貨幣政策必須基於通膨數據是否確實下降，而不僅僅只是預測。因此政策應該持續聚焦在恢復物價穩定，同時也建立在就業市場強勁的基礎下。」

他們也都認為，Fed 將在明年某些時候停止升息，屆時把利率維持在限制性區間一陣子，好讓貨幣政策發揮作用，並且觀察升息周其對經濟環境的影響。

哈克預估，明年失業率將升至 4.5%，2024 年將降至 4%，而通膨方面，他認為今年個人消費支出物價指數（PCE）將達到 6% 左右，明年降至 4%，2024 年降至 2.5%。

市場反應

哈克與庫克接續發表談話後，美股主要指數盤中掉頭轉跌，截稿前，道瓊工業指數下跌近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 0.5%。美國 10 年期公債殖利率升至 4.216%，美元跌至 112.720。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 0.1%，升息 3 碼（75 個基點）的機率為 99.9%。