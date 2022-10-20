〈財報〉資產銷售大減 黑石集團獲利下跌16%

全球最大另類資產管理公司黑石集團 (Blackstone Inc)(BX-US) 周四 (20 日) 表示，其第 3 季可分配獲利同比下降 16%，原因是在市場低迷的情況下資產銷售急劇下降。

用來支付股東股利的可分配獲利息從一年前的 16 億美元降至 14 億美元。根據 Refinitiv 的數據，這導致每股可分配獲利為 1.06 美元，低於一年前的 1.28 美元，但略高於分析師平均預期的 99 美分。

俄羅斯與烏克蘭衝突引發的地緣政治動盪和央行調升利率，都阻礙了像黑石這樣的私募股權公司將其投資兌現以換取高美元，這對金融市場造成衝擊。

黑石集團表示，在動盪期間，包括房地產、私募股權和對沖基金的投資組合資產剝離淨利，從一年前的 10.3 億美元大幅下降 61% 至 4.026 億美元。

黑石表示當季投機性房地產基金下跌 0.6%，企業私募股權基金貶值 0.3%，對沖基金上漲 1%。相較之下，標準普爾 500 指數同期下跌 5.28%。

根據一般會計原則，黑石的淨利僅有 230 萬美元，較去年同期的 14 億美元大幅下降，原因是未實現投資損失達 11 億美元。

黑石的手續費收入是一項備受關注的指標，受到豐厚的管理費收入的推動，其信貸業務成長以及去年與包括 AIG 和 Allstate Corporation 在內的保險公司完成的資產管理交易，推動相關獲利成長 51% 至 12 億美元。

黑石還表示，當季在新收購上投資了 313 億美元，保留了 1820 億美元的未動用資本，籌集了 450 億美元的新資本，管理總資產為 9510 億美元。它宣布將分派每股 90 美分的股利。