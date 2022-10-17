調查：美國經濟未來12 個月衰退機率超過6成 Fed最快明年第四季降息

《華爾街日報》在 10 月 7 日至 11 日對 66 位經濟學家進行的調查顯示，美國經濟可能在未來 12 個月內陷入衰退，因為美聯準會 (Fed) 持續升息，以抑制通膨，且 Fed 最快 2023 年第四季降息。

調查顯示，經濟學家普遍預期美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的可能性為 63%，高於 7 月調查的 49%，創下 2020 年 7 月以來新高。此外，預估美國經濟衰退機率在 50% 以上的經濟學家中，平均預期衰退時間為 8 個月。

經濟學家目前平均預測，2023 年第一季美國 GDP 將萎縮 0.2%，低於先前預估的成長 0.8%，第二季預估萎縮 0.1%，低於先前預估的成長 1%。

在此情況下，企業雇主預期將裁員，以因應成長放緩和獲利疲軟。經濟學家認為，第二季度非農就業人數將平均每月各減少 34,000 人，第三季將減少 38,000 人，皆低於先前預估的每月平均增加約 65,000 人。

調查中也顯示，有越來越多專家懷疑 Fed 能否在不引發更高失業率和經濟衰退的情況下持續息以冷卻通膨。約 58.9% 的經濟學家認為 Fed 將過度升息並導致不必要的經濟疲軟，高於 7 月份的 45.6%。

另外，有 30% 的受訪經濟學家預期 Fed 將在 2023 年的第四季開始降息，28.3% 預期要到 2024 年第一季才有望降息。