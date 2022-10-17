美10月紐約Fed製造業指數暴跌至-9.1 連續第三個月萎縮

美國紐約聯準銀行周一（17 日）公布的 10 月製造業數據暴跌至 - 9.1，連續第三個月萎縮，表明在需求放緩的環境背景下製造業持續面臨阻力，而且有大比例的工廠對明年初的市況看法悲觀。

紐約 10 月 Fed 製造業指數暴跌至 - 9.1，連續三個月萎縮。(圖片：Trading Economics)

根據周一數據，紐約聯準銀行 10 月製造業指數暴跌近 8 點至 - 9.1，遠低於市場預期的 - 4，也不及前值 - 1.5。該指數低於零意味著成長萎縮。

觀察數據細項，10 月紐約聯準銀行新訂單較 9 月的 3.6 溫和成長至 3.7，而就業指數則從上月的 9.7 下跌至 7.7，透露就業市場成長放緩。出貨指數則從 19.6 降至 - 0.3，表示出貨量變化不大。

報告也凸顯通膨壓力再次小幅上升，衡量物價的支付價格指數自去年 6 月來首次上升至 48.6，前值為 39.6，與國際油價反彈相呼應，同時另一項接收價格指數幾乎沒有變化，僅從上月的 23.6 小幅下降至 22.9，仍遠高於疫情大流行前的水準。

供應鏈方面則持續緩解，10 月未完成訂單指數從上月的 - 7.5 升至 - 3.7，意味著未完成訂單量下滑，交貨時間指數也從上月的 1.9 降至 - 0.9，表明供應商交貨基期不變。

展望未來，未來景氣指數下跌 10 點至 - 1.8，為 2009 年來第二低值。有近 36% 的受訪者表示，預料未來半年的整體商業環境將走弱。

該份報告調查期間為 10 月 3 日至 11 日，是多家 Fed 區域銀行中最早公布的數據。