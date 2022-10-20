〈財報〉科林研發獲利優預期 估美國晶片管制讓年營收掉25億美元

半導體設備大廠科林研發 (Lam Research) 周三 (19 日) 盤後公布的上季財報與本季財測均優於市場預期，但警告受到美國對中擴大晶片禁令的影響，2023 年營收可能減少 20 億至 25 億美元，導致盤後股價回吐漲幅、由紅翻黑。

本季 (12 月為止) 財測

EPS：10 美元 (±0.75 美元) vs 9.09 美元 (FactSet 分析師預期)

營收：51 億美元 (±3 億美元) vs 48.1 億美元 (FactSet 分析師預期)

美國本月上旬宣布擴大對中國的晶片及設備出口管制，美國企業生產的先進晶片生產設備必須獲得許可證，才能供應給中國業者。

禁令公布後，科林、應材 (Applied Material) 等美國設備廠已經停止對中國客戶的高階設備出貨。

科林是全球市值第四大半導體設備商，上季營收有 30% 來自中國。科林預估受到新管制影響，2023 年來自中國的營收預料「大幅下滑」，約減少 20 億至 25 億美元。

科林預測本季營收季比持平，這已把晶片管制的影響納入考量。

財務長 Doug Bettinger 透露，如果不是禁令影響，財測會高得多，「我們失去在中國的大客戶們，顯然這個情況會持續一段時間。」

科林是中國記憶體晶片商長江存儲 (YMTC) 的設備供應商。長江存儲的 128 層記憶體晶片落入美國最新出口管制的範圍，該公司本身也被美國列入未經何時清單，代表科林在沒有許可的情況下，不得輸出任何設計、技術、文件或規格。

另一家荷蘭設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 同日稍早預估，晶片禁令影響有限，自家設備需求可能受到間接影響，市況方面仍是供應低於需求。

應材則在上周三先將本季營收調降約 4 億美元，夏季的營收衝擊也相仿。

科林 (LCRX-US) 盤後股價開高走低，從一度上漲 4% 翻黑，截稿前下跌 2.1%。

上季 (9 月 25 日止) 財報關鍵數字

營收：50.7 億美元 vs 49.2 億美元 (FactSet 分析師預期)

獲利：14.3 億美元

調整後 EPS(Non-GAAP)：10.42 美元 vs 9.57 美元 (FactSet 分析師預期)

毛利率 (Non-GAAP)：46%

科林研發上季營收超越 50 億美元，是史上同期新高。執行長 Archer 把整體優異的表現歸功於堅強的執行力，以及供應鏈緊繃情況和緩。

Archer 說，雖然 2023 年的晶圓設備支出預料會較疲弱，該公司仍有望像過往一樣憑技術優勢度過不景氣。

科林研發和稍早公布財報的艾司摩爾 (ASML-US) 一樣，財報和財測都比市場預期好，供應鏈情況有所改善且能見度變好。

ASML 財報利多帶動半導體設備股走高，艾司摩爾 ADR 大漲 6.3%，科林、科磊 (KLA-US)、應材 (AMAT-US) 也都收高，成為大盤下殺中少見的亮點。

科林周三收盤上漲 2.49% 至每股 330.08 美元，但今年來至周三為止的股價跌幅仍達 54%，超過費城半導體指數同期 44% 跌幅，以及標普 500、那斯達克綜合指數的 23% 和 32% 跌幅。