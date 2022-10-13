美國擴大出口管制 中國半導體行業協會發聲明 盼及時修正錯誤做法

中國半導體行業協會 (CSIA) 周四 (13 日) 發布聲明，表示美國管制對中出口，令他們感到失望，且全球供應鏈恐怕會進一步面臨壓迫，盼美方及時修正錯誤做法。

美國拜登政府在 10 月 7 日公布一套牽涉範圍廣泛的出口管控措施，除了禁止美國公司向中國出口先進晶片及技術之外，也禁止向中國提供在全球任何地方使用美國設備及工具製造的部分半導體晶片。

這項決定引起中國不滿，中國半導體行業協會也發出聲明，並於今 (13) 日在官網上公開聲明內容，其全文如下：

「2022 年 10 月 7 日，美國商務部以維護國家安全為由宣布了兩項新的出口管制規定。

中國半導體行業協會 (CSIA) 反對美國商務部用如此武斷的方式為國際貿易帶來干擾。我們非常擔心美方將國家安全用於歧視性貿易政策，這種單邊性的政策不僅會進一步損害全球半導體行業的供應鏈，更重要的是，它將形成一個不確定的產業氛圍，給過去幾十年全球半導體行業從業人員共同耕耘從而打造的相互信任、友好合作精神造成巨大的負面影響。

為了全球半導體行業，為了依賴半導體而發展的多個下游行業，更為了數以百萬計的半導體從業人員，我們希望美國政府能及時修正錯誤的做法，回歸世界半導體理事會 (WSC) 和政府間半導體會議 (GAMS) 的國際貿易磋商機制的框架下，能夠充分溝通，有效地交換意見，尋求達成共識。」

根據了解，WSC 和 GAMS 是分別在 1996 年和 1999 年所成立的全球性貿易論壇，可供成員們在該場合中、針對半導體產業發展及政策問題等進行協商。

WSC 的主要成員包括來自台灣 (TSIA)、美國 (SIA)、歐盟 (ESIA)、日本 (JEITA-JSIA)、韓國 (KSIA)，以及中國 (CSIA) 的半導體產業協會；GAMS 的成員則有台灣、美國、歐盟、日本、韓國和中國。