〈紐約匯市〉DXY隨美債殖利率反彈 英鎊承壓、離岸人民幣探新低

對聯準會 (Fed) 繼續積極收緊政策的預期，帶動美元指數周三 (19 日) 自兩周低點反彈，10 年期美國公債殖利率也升至逾 14 年高點。英鎊連兩日回軟，英國稍早公布通膨數據高於預期，引發對英國經濟陷入更深層衰退的擔憂。離岸人民幣兌美元再探新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.68%，至 112.89，自兩周低點反彈。

美債殖利率走高之際，投資人對聯準會 (Fed) 繼續大幅升息的預期不變，提振美元需求。市場預期，Fed 下月會議將再升息 3 碼，12 月或升 2-3 碼。

道明證券 (TD Securities) 外匯策略師 Mazen Issa 表示，距離美元貶值還為時過早，美元可能繼續走高，直到核心通膨增速放緩且 Fed 立場沒那麼鷹派為止，但短期內都不太可能發生。

這點可從央行官員看法略知一二。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三表示，就業市場需求依然強勁，且潛在通膨壓力可能還沒觸頂，Fed 可能需要將關鍵利率升到 4.75% 以上。

此外，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 認為，通膨率繼續意外上揚，市場「或多或少」已消化在 11 月升息 3 碼的預期，Fed 必須跟進行動。

同日，Fed 公布經濟褐皮書顯示美國經濟活動近幾周溫和擴張，但企業對經濟前景已漸趨悲觀。

高於預期的通膨數據，拖累英鎊下跌 0.85% 至 1.1224 美元。英國稍早公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 10.1%，再觸 7 月的時候創下的 40 年新高。

Ebury 市場策略主管 Matthew Ryan 指出，英國經濟前景仍相對不明朗，借貸成本持續膨脹，通膨飆升，政府陷入混亂且公信力大幅下滑，不太可能喚起太多信心。

雖然升息往往有助提振本國貨幣，但對英國來說，現在重點在於，升息對原本就已脆弱的經濟造成的傷害有多大。面對通膨上升和經濟衰退前景，投資人預估英鎊將繼續承壓，這可能使英國央行 (BOE) 下月選擇升息 3 碼，而非 4 碼。

日元貶勢不止，兌美元匯率下跌 0.5%，至 149.89 日元兌 1 美元。據日媒報導，日本財務大臣鈴木俊一表示正在更仔細、更頻繁觀察匯率動向。

瑞信 (Credit Suisse) 分析師認為，若日本央行在下周的利率會議上維持寬鬆政策前景，日元可能會貶破 150。

離岸人民幣兌美元連續兩天走跌，一度貶破 7.27 人民幣關卡，截稿前下跌 0.7% 至 7.2681 人民幣，突破 9 月底創下的歷史新低。

圍繞著中國股市的保守情緒可能進一步蔓延至匯市。本周迄今，中國在岸股票和追蹤中國企業的離岸指數均遭到拋售，那斯達克金龍中國指數 (The Nasdaq Golden Dragon China Index) 周三暴跌 7.1%，單日跌幅是 5 月初以來最大，並收在 9 年多來最低水平，對國家經濟前景和新冠疫情的擔憂，使投資人情緒承壓。

截至台灣時間周四 (20 日) 約 6:00 價格：