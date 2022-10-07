三星電子、AMD示警需求下滑 晶片股全面下跌

三星電子和 Advanced Micro Devices Inc (AMD-US) 的悲慘財測導致晶片相關股票周五 (7 日) 走低，引發對半導體需求下滑可能比預期嚴重得多的擔憂。

AMD、輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US) 和美光科技 (MU-US) 股價分別下跌 1.2% 至 6.0% 不等，拖累 Marvell Technology Inc (MRVL-US) 和 Applied Materials Inc. (AMAT-US) 等規模較小的同行。

三星是全球最大記憶晶片、智慧手機和電視製造商，是全球消費者需求的領頭羊，其令人失望的初步業績加劇了一系列獲利調降和悲觀的財測。

在中國數十年僅見的高通膨、利率上升、地緣政治緊張局勢和與疫情相關的封鎖措施的推動下，晶片業一直在努力應對疲軟的需求，隨著企業和消費者控制開支，更打擊了個人電腦 (PC) 和智慧手機市場。

AMD 將第 3 季營收預期調降約 10 億美元，近十幾位分析師將其股票目標價調降了 50 美元。

美國銀行證券分析師阿爾亞 (Vivek Arya) 表示，「我們認為 AMD 的警告將對 PC 同業英特爾的負面影響最大，但對輝達及相關的記憶和數據中心同業也有一定程度的負面影響。」

智慧手機和 PC 製造商等記憶晶片買家延後採購新產品並耗盡現有庫存，導致出貨量下降並迎來行業下行周期。

Jefferies 分析師表示：「我們仍然認為，由於供應鏈庫存高企和終端需求下降，該行業正走向 10 年來最嚴重的下行周期。」

Jefferies 的數據顯示，8 月全球晶片銷售額僅成長 0.1%，為 2021 年 6 月成長 30% 以來第 15 個月縮減。

今年至今，美國主要晶片製造商的股價已經下跌三分之一到一半，而去年整體晶片股大漲，輝達估值還一度接近 1 兆美元。