〈財報〉三星獲利銳減31.7% 記憶晶片產業景氣低迷

南韓科技巨擘三星電子第 3 季獲利銳減 31.7%，為 2019 年底以來首見，凸顯記憶晶片產業景氣低迷衝擊。

三星周五（7 日）公布的初估財報顯示，上季營業利益為 10.8 兆韓元（77 億美元），較去年同期驟降 31.7%，營收為 76 兆韓元，金額均不如分析師預期。三星定月底發布完整財報，並公布淨利、各部門表現等細節。

全球記憶晶片製造商最近幾周頻頻示警，表示個人電腦（PC）和智慧手機需求比預期疲弱，導致庫存增加，被資料中心和消費科技客戶砍單，因此他們正面臨更加艱難的市場。美光科技（Micron）(MU-US) 和鎧俠（Kioxia）正在削減產量，試圖讓供需恢復平衡。

Shinhan Securities 分析師 Choi Do-yeon 說，智慧手機、PC 及電視的需求快速降溫，疲弱宏觀經濟數據也是一個負擔，更糟糕的是，半導體訂單掉得更快。

彭博行業研究分析師 Masahiro Wakasugi 則表示，在同行美光和鎧俠先後減產後，三星 DRAM 和 NAND 晶片的營收可能會第 3、第 4 季下滑。除非智慧手機和 PC 需求回升，否則明年三星可能會減少資本支出。

南韓統計廳的數據顯示，8 月晶片產量下降，為四年多來僅見。SK 海力士在法說會上說，大幅調整明年資本支出，是「難以避免」之舉。