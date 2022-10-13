〈台積電法說〉魏哲家：明年半導體業可能衰退 台積電將持續成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日召開法說，總裁魏哲家表示，明年上半年會是半導體供應鏈庫存調整最劇烈時期，整體半導體業可能衰退，但台積電將持續成長；至於是否規劃實施庫藏股，台積電則說，目前沒有考慮。

魏哲家表示，持續觀察到消費終端市場需求轉弱，但資料中心、車用電子相關應用保持穩定，不過近來也注意到這些應用領域未來出現調整的可能。

魏哲家指出，客戶和供應鏈持續庫存調整，半導體供應鏈庫存水位第三季將達高峰， 第四季開始趨緩，明年上半年之後，才會重新回到較健康水準。

魏哲家認為，雖然持續性的庫存調整對台積電造成影響，但台積電掌握技術領先地位、完整的生態系統與高效運算的強大產品組合，及與客戶維持長期策略夥伴關係等三大關鍵，業績將較整體半導體產業穩定，營運更具彈性。

魏哲家強調，明年雖然整體半導體產業可能衰退，但台積電將持續成長，受惠高效運算應用驅動先進製程強勁需求，預期未來幾年美元營收 CAGR(年複合成長率) 仍將達 15-20%。

財務長黃仁昭也重申，若排除無法控制的匯率影響，考慮其他五大獲利能力，仍可實現長期毛利率 53% 以上目標。

不過，魏哲家也坦言，明年將面臨 3 奈米製程量產初期稀釋毛利、折舊成本年增率上升、通膨導致成本增加、半導體週期和海外生產據點擴展等挑戰；正與客戶密切合作以支持客戶成長，同時優化內部成本，維持獲利。

分析師也多次問及明年資本支出，黃仁昭則回應，現在談這還太早，但鑒於市場短期不確定性，將繼續審慎管理業務，適時調整和緊縮資本支出，重申支持客戶成長，嚴謹的資本支出與產能規劃仍是基於長期結構性市場需求。

至於近期股價頻頻破底，是否有打算實施庫藏股，對此，黃仁昭表示，目前沒有考慮，希望將在手現金用於支應資本支出，為股東創造更好的報酬。