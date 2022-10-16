鴻海科技日、半導體產業年會、國際智慧能源周 本周大事預告

鴻海本周將舉辦一年一度科技日，預計將公布更多電動車款細節，以及電池、低軌衛星等布局，半導體產業年會接續登場，台積電董事長劉德音將親臨現場，另外，國際智慧能源周即將開幕，國內綠能、儲能廠商布局成為市場焦點，以下是本周大事預告。

鴻海科技日登場 聚焦三款新電動車款

鴻海在去年釋出長期戰略計畫，電動車、半導體、低軌衛星將是未來幾年重點發展領域，今年科技日預計將展示電動車技術實力，除了 Model C 量產車外，也將秀出兩款新車，外界推估分別是中型房車 Model B，以及純電皮卡，擴大在電動車產品線的規畫。

除了電動車外，鴻海也將展現先進晶片研發成果，建立擴大在車用半導體方面的競爭優勢；還有電動車關鍵核心電池，也可望在此次科技日上看到相關技術進展。

半導體年會登場 產業大咖雲集

台灣半導體產業協會 (TSIA) 將 19 日舉辦年會，台積電董事長劉德音將親臨開幕致詞，今年主題環繞在元宇宙議題下半導體業技術發展，Meta 副總 Ofer Shacham 副總裁與宏達電全球副總黃昭穎、鈺創董事長盧超群、廣達創辦人林百里等人都將出席與演講。

綠能議題火熱 國際智慧能源週吸睛

台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan) 將於 19 日盛大舉行，涵蓋太陽能、風電、儲能等領域，國內外廠商齊聚一堂，包含 SolarEdge、沃旭、友達、元晶、茂迪、聯合再生、台達電、士電、旭隼、上緯等。