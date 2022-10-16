聯準會鷹浪太強台股沒戲唱？ 反彈取決三大關鍵

聯準會暴力升息拖累全球股市，台股也無法倖免，但根據統計，近 10 年台股在第 4 季都能有不錯的表現，平均上漲機率約 8 成、漲幅 3.88% 高居各季度之冠，但能否反彈還得觀察成交量是否回穩、聯準會態度與庫存去化進度。

保德信台股團隊指出，統計近 10 年來台股各季度走勢，第 4 季平均漲幅 3.88% 超過每年第 1 季有作夢行情支撐的 3.61%，以上漲機率來說，第 4 季平均上漲機率 8 成，與第 1 季的 9 成相去不遠，表現優於第 2、3 季的表現。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，近期英國央行無意延長購債消息傳出，成為干擾全球多方士氣的變因，而政府擴大放空限制等措施，也有助於提振台股投資情緒，但在技術面疲軟的前提下，建議可觀察台股是否出現價穩量縮落底訊號。

廖炳焜指出，歷年第 4 季是傳統消費旺季，包括中國十一長假消費潮、11 月起的雙十一、美國感恩節、黑五購物節、網購星期一，一直到聖誕節、新年等，在一系列買氣加持之下，台股往往有不錯的表現。

再從 2012 年以來數據觀察可以發現，第 4 季不論漲幅或是上漲機率，皆為四季度中超前表現，加上今年 11 月美國有期中選舉，台灣在 11 月月底則為縣市長選舉，在政策作之下，有助支撐台股走勢。

廖炳焜認為，目前左右市場關鍵在於聯準會對升息的態度，以及美股能否展開反彈走勢等，聯準會將在 11 月 2 日召開會議，屆時聯準會釋出的訊息將影響全球金融市場動向。

另外，今年在終端消費需求下降影響之下，第四季全球購物旺季的消費力道，以及庫存去化狀況也須留意。



