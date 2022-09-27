台亞風能攜手挪威風電龍頭廠 在台開發50MW浮動式風場

本土離岸風電開發商台亞風能今 (27) 日宣布，與挪威浮動離岸風電技術龍頭 BW Ideol 簽署合作協議，雙方將在台共同開發 50MW 浮動式示範專案及後續具商業規模的浮動式專案，為國內首個宣布將參與浮動式風場開發的專案。

經濟部日前宣布總裝置容量 100 MW 的離岸風電浮動式風場示範規劃，預計明年選定開發商，隨著經濟部釋出相關示範規劃，各大開發商也摩拳擦掌，積極布局浮動式風場技術。

台亞風能與 BW Ideol 合作的專案平台，將採用 BW Ideol 已獲驗證的 Damping Pool 阻尼池專利技術，由 BW Ideol 提供平台設計、工程規劃、建造及海事工程安裝的統包合約，兩家公司將共同開發風場，並提供具成本競爭力的解決方案。

除示範風場外，此合作協議還包括雙方聯合開發數個具商業規模的浮動式風場，目前這些風場已啟動環評程序，以確保能配合投標時程。對於示範及商業規模專案合作的具體開發內容，將視雙方對最終協議的協商與盡職調查而定。

BW Ideol 已擁有超過 12 年浮動風電項目平台設計、實際執行和開發經驗，除為浮式 EPCI 統包工程與運維廠商，也是浮動式海上風電開發商。BW Ideol 在法國和日本擁有 2 座運營中的海上浮動式風機。