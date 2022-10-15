〈熱門股〉邊境開放利多出盡 航空雙雄單周挫逾16%

10 月 13 日起政府開放邊境，但航空雙雄在利多出盡下重挫，長榮航 (2618-TW) 周跌 16.5% 來到 24.35 元，創近 9 個月低點；華航 (2610-TW) 單周 16.9%，周五收 16.9 元更創近 1 年新低。

長榮航雖然受惠疫情趨緩以及各國邊境防疫政策逐漸放寬，客運市場穩定，9 月營收 113.23 億元，年增 32.9%；第三季營收 352.05 億元，季增 5.6%、年增 36.4%，寫 11 季高點；累計前三季營收 986.27 億，年增 41.6 %。

華航第三季營收 376.97 億元，季增 2.3%、年增 9.3%，為今年來單季最佳；前三季營收 1117.8 億元，年增 22%。雖然兩家公司第三季營收都繳出不錯的成績，加上邊境開放有利後續客運復甦，但在利多出盡下，股價不漲反跌。

而因應邊境管制放寬後的市場需求長榮航 10 月每週提供近 200 班航班，將回到疫情前三分之一的水準；11、12 月將進一步增至每週近 300 班，預期今年年底前航班數將恢復至疫情前的 5 成。

華航 10-12 月也規劃客運增班 5 成，每週提供超過 300 班的來回載客航班，東北亞為主力增班重點，由每週 30 班大幅增班至每週約 130 班。