沃旭台灣離岸風場運維中心啟用 規模亞太區最大

沃旭能源今 (2) 日在台中港舉行「台灣離岸風場運維中心」竣工啟用典禮，打造亞太區運維能量最大、佔地面積最廣的離岸風場運維中心，未來將負責大彰化離岸風場 4 座風場共 2.4GW 裝置容量所有營運維護作業。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博表示，台灣是沃旭跨足亞太地區第一個市場，也是亞太營運總部所在地，台灣離岸風電運維中心也是沃旭在歐洲以外首座運維中心，展現長期深耕台灣的承諾。

麥茲尼博表示，建造台灣離岸風場難題在於打造在地化供應鏈需要時間，可能會造成風場建造延宕風險，風機裝置容量擴大至 GW 規模也是挑戰；他並透露，沃旭對建造浮動式風場很有興趣，正評估大規模建浮動式風場的可能性。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，沃旭從 2020 年起招募 20 位風場運維工程師，包括風機與海上變電站設施維修與維護，目前運維團隊部署與招募已完成階段性任務。至於未來風場的運維需求，得視下階段風場建造情況。

沃旭今日同時展示首艘台灣籍運維作業船 (SOV)，供運維工程師進行海上作業與休憩，船上可容納超過 80 名團隊工作人員，除住宿空間外，包括健身房、餐廳、娛樂室等一應俱全。

沃旭打造首艘台灣籍運維作業船。(鉅亨網記者林薏茹攝)

沃旭目前建造中的風場為大彰化東南及西南第一階段，位於彰化外海離岸 35-60 公里處，併網容量為 900MW；開發中風場為大彰化西南第二階段與西北共 920MW 併網容量，已獲台積電 (2330-TW)(TSM-US) 簽訂購售電契約，預計 2025-2026 年完工商轉。

