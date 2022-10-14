〈美股盤後〉美股驚奇日！道瓊狂飆近830點 台積電ADR勁揚

美國 9 月份消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 雙雙高於預期，美股主指週四 (13 日) 開盤齊挫。由於聯準會下月升息 3 碼幾乎沒有懸念，投資人押注美股已接近觸底，在標普指數跌破 3,500 點之後，逢低買盤搶進，軋空行情發酵，美股午盤上演驚奇大逆轉，一路扶搖直上。

道瓊收盤狂飆近 830 點，標普猛漲 2.6%，收 3,669.91 點，那指收紅逾 2.2%，結束連續六個交易日頹勢。台積電 ADR 在法說會後再迎反彈，費半勁揚近 3%。

數據方面，美國週四公布 9 月 CPI 年增率報 8.2%，剔除食品與能源波動的 9 月核心 CPI 年增率大幅升至 6.6%，刷新 40 年新高。美國上週經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，較前值 21.9 萬增加 9,000 人，高於市場預期，創 6 週新高。

火熱的通膨報告讓聯準會更有理由在 11 月開會時持續激進升息。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下月升息 3 碼的可能性超過 96%，4 碼的機率攀升至約 4%。

政經方面，市場週四傳出，美國聯邦通信委員會 (FCC) 基於國家安全考量，計劃全面禁售中國科技巨頭華為與中興 (ZTE) 在美國銷售的新通訊設備。同時，英國政府週四宣布，英國 5G 網路全面移除華為設備最後期限為 2027 年底，但全光纖網路中的華為設備占比上限 35% 的期限已展延 3 個月至 2023 年 10 月 31 日。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.22 億例，死亡數突破 656 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體攻高，金融、能源與資訊科技類股帶頭上漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.36%；Meta (META-US) ) 上漲 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.76%。

道瓊成分股氣勢如虹。摩根大通 (JPM-US) 大漲 5.56%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大漲 5.35%； 3M (MMM-US) 上漲 4.87%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.85%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.82 %。

費半成分股集體收揚。高通 (QCOM-US) 上漲 3.88%；AMD (AMD-US) 上漲 1.88%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.00%%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.49%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.84%；美光 (MU-US) 上漲 4.00%。

台股 ADR 持續反彈。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.92%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.87%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.82%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電週四召開法說會，第三季財報略優於市場預期，第四季財測符合預期，下調今年資本支出至 360 億美元，明年也傾向保守。市場解讀為半導體產業落底訊號之一。Bloomberg Intelligence 分析師 Charles Shum 表示，台積電將全年資本支出目標削減 10%，這意味著智慧型手機和 個人電腦 (PC) 晶片需求將長期疲軟。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.92% 至每股 66.62 美元，折溢價率達 7.59%，換算價為 424.97 元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.36% 至每股 142.99 美元。蘋果週四宣布 Apple Card 用戶增添高盛「高收益」儲蓄帳戶服務，可以自動幫用戶存錢，且不收取費用。

串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 大漲 5.27% 至每股 232.51 美元。Netflix 週四推出傳聞已久的「廣告」版本，美國地區定價為每月 6.99 美元，比基本版 9.99 美元便宜 30%。

美國電動汽車製造商 Lucid (LCID-US) 小跌 0.61% 至每股 13.01 美元。Lucid 宣布 2022 年第三季產量達 2282 輛，較第二季產量高出兩倍以上，仍可望在 2022 年生產 6000 至 7000 輛車。

經濟數據

美國 9 月 CPI 年增率報 8.2%，預期 8.1%，前值 8.3%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 6.6%，預期 6.5%，前值 6.3%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國上週初領失業金人數報 22.8 萬人，預期 22.5 萬人，前值 21.9 萬人

美國上週續領失業金人數報 136.8 萬人，預期 136.5 萬人，前值 136.5 萬人

華爾街分析

Abrdn 投資總監 James Athey 認為：「這不是市場或聯準會希望看到的 CPI 報告，通膨壓力仍然居高不下。現實情況是，在可預見的未來，聯準會穩固明確的鷹派立場將支撐美債殖利率和美元走高，更不利於美股。」

LPL financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 指出：「自上次會議以來，聯準會官員一直數度表達對抗通膨的決心，即使面對金融風險和經濟衰退，聯準會也將繼續升息。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 在一份報告中表示：「貨幣政策正迅速緊縮，聯邦基金利率明年有望升至略高於 5%，對一些人來說，這是重返股市的充分理由，週四的反彈可能受到空頭回補提振，但鑑於激進升息路徑，這種逆轉行情應該不會持續太久。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主