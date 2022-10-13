德媒：台積電考慮在德國設廠 10月派團考察

德國「資本雜誌」(Caiptal) 週三 (12 日) 報導，晶圓代工龍頭台積電考慮在德國的半導體聚落「德勒斯登 (Dresden) 」設廠，預估 10 月將派團考察。

台積電近期布局，除在國內建新晶圓廠、封測廠外，也開始積極在國外設廠擴產。

德媒報導，台積電不排除亞利桑那州第二期廠房擴建的可能性外，還考慮在德國設新廠。為了探索德國設廠可能性，台積電將在 10 月派團前往歐洲半導體重鎮之一的德國東部薩克森邦 (Sachsen) 首府德勒斯登 。

台積電傳出考慮在德國設新廠 (圖片：AFP)

德勒斯登為歐洲車用產品晶圓廠群聚，博世 (Bosch) 、恩智浦 (NXP)、格芯 (Global Foundries)、英飛凌 (Infineon) 等企業都在當地設廠。

截稿前，台積電也不願回應設廠事宜，德國經濟部也未證實台積電設廠具體計畫，但強調德國政府願意提供補貼，鼓勵半導體業者在德國設廠。

德國汽車製造商正大力推動台積電在德國設廠，以期獲得可靠的晶片供應，若台積電在當地設廠，這將是繼特斯拉 (TSLA-US) 在柏林設廠和英特爾 (INTC-US) 在馬格德堡建廠後，進一步強化當地晶圓供應。

台積電法說會即將召開，市場聚焦台積電釋出半導體景氣看法及第四季營運展望，台積電 ADR 週三反彈逾 1% 至每股 64.11 美元，換算台股價格為 408.24 元。