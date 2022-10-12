Meta似乎正重蹈10年前雅虎的覆轍

外媒報導，臉書母公司 Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 似乎正重蹈 10 年前前雅虎 CEO 梅爾 (Marissa Mayer) 的覆轍，砸重金發展元宇宙恐換來一場夢。

因用戶與廣告增長放緩，社群媒體巨頭 Meta 的執行長祖克柏正領頭進行一次雄心勃勃的元宇宙賭注，伴隨而來的是一群提心吊膽的員工，擔心迫在眉睫的裁員潮，這是 Meta 內部遭遇的現況，也跟大約 10 年前雅虎公司 (Yahoo) 的狀況幾乎如出一轍。

回顧雅虎興衰史，雅虎也在增長放緩時立下雄心勃勃的願景，但最終失敗告終。

雅虎曾是一家喻戶曉的廣告巨頭，2004 年其營收為 35 億美元，市值為 1280 億美元，但隨後雅虎在拍賣領域被 eBay 打敗、在搜尋領域被 Google 打敗、在分類領域中被 Craigslist 打敗，臉書也後來居上取代雅虎，成為社群媒體巨頭，雅虎的廣告業務隨之銳減，其市值在 2012 年暴跌至約 200 億美元。

雅虎前執行長梅爾上任後立下願景，矢言要讓雅虎重返全球最傑出科技巨頭之一，與臉書、Google、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等公司匹敵。

她認為打造優質內容才是最佳定位策略，因此開發一款雅虎 App 應用程式，並在人事聘用與科技研發上砸下巨資，以年薪高達 1500 萬美元的豐厚薪酬，聘請全國廣播公司 (NBC) 的王牌女主播庫里克 (Katie Couric) 製作 Netflix 那樣的節目，還以 11 億美元收購微型部落格網站 Tumblr，但這些豪賭都沒有得到回報。

梅爾上任兩年後，雅虎東山再起的目標並未實現，公司營收仍停滯不前，2016 年雅虎時代宣告結束，Verizon 斥資 50 億美元收購雅虎，並將其與美國在線 (AOL) 合併，梅爾也辭去 CEO 一職。

Meta 現在的處境也跟雅虎極為類似，經歷增長放緩、鉅額投資、內部動盪等風險。

Meta 投資元宇宙的風險極高 (圖片：AFP)

Meta 投資元宇宙的風險極高，在此過程中耗費大量資金和人力，在 2021 年豪賭中，Meta 已投入 100 億美元，即便如此，祖克伯仍告訴股東，這一趨勢將在未來 3~5 年內持續下去。Meta 現任和前任員工對其推動增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 的努力持懷疑態度。

祖克柏憑直覺行事，決策飄忽不定也和梅爾相似。梅爾一上任就要求把雅虎信箱登入頁面廣告刪除，僅僅是因為她個人不喜歡這樣的用戶體驗，但每年約 7000 萬美元廣告營收硬生生沒了。Meta 員工抱怨公司戰略經常發生變化，這跟與祖克柏突發奇想有關，而不是一個基於數據的計畫。

祖克柏也和梅爾一樣急於裁員。梅爾任職期間實施一種有爭議的績效排名系統，此舉導致員工受挫，士氣低落。而如今，祖克柏 Meta 大砍今年 30% 的招募額度，計畫淘汰掉無法達成更高業績的員工，導致員工提心吊膽的工作。市場分析，如果祖克柏賭注沒有獲得回報，那麼 Meta 將步入雅虎的後塵。

Meta (META-US) 下跌 3.92% 至每股 128.54 美元，創 2018 年 12 月 21 日以來新低，今年迄今重挫 61.78%。