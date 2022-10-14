投資人押注通膨就快觸頂 美股盤中大反攻 道指漲逾600點

美國周四（13 日）盤前公布 9 月炙熱通膨數據後主要指數開盤應聲倒地，不過投資人押注通膨可能就快觸頂，美股盤中卻吹響反攻號角，由科技股、銀行股領漲，其中道瓊工業指數漲逾 600 點，美國公債殖利率、美元指數回落。

截稿前，道瓊工業指數上漲 647.48 點或 2.22%，暫報 29,858.33 點；那斯達克綜合指數漲 126.53 點或 1.21%，暫報 10,543.63 點；標普 500 指數漲 63.43 點或 1.77%，暫報 3,640.46 點；費城半導體指數上漲 42.65 點或 1.94%，暫報 2,241.25 點。

美國盤中由科技股、銀行股領漲。(圖片：Finviz)

市場認為，盤中的大漲可能是投資人押注在這次報告過後通膨有望觸頂。截稿前，美國 10 年期殖利率從 4% 上方回落至 3.966%，美元指數跌至 112.32。

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 認為，這可能是通膨的最後一搏，隨後便開始下降。不過隨投資人消化通膨數據、財報季也開跑，股市還是可能會持續波動。

美國 9 月通膨數據公布後，市場認為聯準會（Fed）下月升息 3 碼（75 個基點）的決議已成定局，消息帶崩那指開盤走勢，但盤中又再度拉升與銀行股撐起大盤。

數據顯示，9 月消費者物價指數（CPI）年增率報 8.2%，較前值 8.3% 小幅回落，略高於市場預期的 8.1%；排除食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年升 6.6%，略高於市場預期的 6.5% 與前值 6.3%，連續第二個月成長，創 1982 年 8 月以來新高，由於兩項通膨指標雙雙高於預期，可能讓 Fed 連續第四次升息 3 碼。

科技五天王股價僅亞馬遜走跌，微軟 (MSFT-US) 上漲 2.93%、蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.29%、Meta(META-US) 上漲 1.13%、Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.42%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.73%。

費半成分股全走高，應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.18%、高通 (QCOM-US) 上漲 2.49%、美光 (MU-US) 上漲 2.75%、英特爾 (INTC-US) 漲 2.39%、輝達 (NVDA-US) 上漲 1.92%、超微 (AMD-US) 漲 0.08%。

道瓊成分股中銀行股漲勢亮眼，摩根大通 (JPM-US) 上漲 5.62%、富國銀行 (WFC-US) 漲 4.25%、高盛 (GS-US) 上漲 3.76%、摩根士丹利 (MS-US) 漲 3.68%。