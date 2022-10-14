亞馬遜高層出走潮不斷 Alexa、硬體兩大高層下台

亞馬遜 (AMZN-US) 失去兩大監督硬體工作的高階管理者 Gregg Zehr 和 Tom Taylor。

亞馬遜證實，硬體研發集團 Lab126 的總裁 Gregg Zehr 已退休。非常成功的 Kindle 電子閱讀器就是在 Zehr 麾下問世。

另外一位也將退休的大將是亞馬遜 Alexa 高階副總裁兼執行長賈西 (Andy Jassy) 的「精英 S 團隊」成員 Tom Taylor 。

Taylor 和 Zehr 兩人都已在亞馬遜服務超過 10 年。亞馬遜發言人聲明：「我們所有業務都有強而有力的繼任計畫，這兩個職位前段時間已由強大的內部領導者填補。」

對賈西來說，這是亞馬遜面臨自通膨高漲到銷售放緩等多道難關之際，高層又不斷更替。此前，亞馬遜工作場所健康與安全主管 Heather MacDougall 於 9 月離開公司；公共政策主管 Jay Carney 7 月離職加入 Airbnb (ABNB-US)；23 年亞馬遜老將、全球消費者業務執行長 Dave Clark 也在 7 月走人。

再往前推，亞馬遜兩大黑人領袖──營運長 Dave Bozeman 和全球客戶履行高階副總裁 Alicia Boler-Davis 也於 6 月宣布離職。

亞馬遜發言人表示，公司仍保持高留任率，副總裁的平均任期約為 10 年，高階副總裁的平均任期更長。

亞馬遜高層離職潮的發生也適逢賈西持續控制公司支出之際。亞馬遜已凍結企業零售職位的招聘，且近幾個月也停止許多項目，包括遠程醫療保健服務 Care 和視訊通話項目 Glow。