蘋果下一個MacBook生產中心可能是泰國

天風國際證券分析師郭明錤週二 (11 日) 推文表示，隨著蘋果逐漸擺脫對中國的依賴，計劃將更多 iPhone 產能轉移到印度，未來可能將 MacBook 移轉到泰國組裝，儘管這可能需要花費數年才可以完成。

蘋果正逐漸擺脫對中國的依賴 (圖片：翻攝郭明錤推特)

郭明錤推文預測，根據最近的供應鏈調查，印度塔塔集團未來可能會與和碩 (4938-TW) 或緯創 (3231-TW) 合作，共同發展 iPhone 組裝業務，加速提升非中國 iPhone 生產比重。

蘋果目前全部 MacBook Air 和 MacBook Pro 系列機型都在中國工廠組裝，郭明錤透露，未來 MacBook 產線可能移轉到泰國，因為蘋果長期 MacBook 代工商廣達電腦 (2382-TW) 在過去數年一直擴展在泰國的業務，所以 MacBook 產品部份產能可能會轉移至泰國。

郭明錤預估，未來 MacBook 產線可能移轉到泰國 (圖片：AFP)

郭明錤指出，蘋果計劃在 3 到 5 年內，至少美國市場 (約佔全球出貨量的 25% 至 30% 左右) 可以由中國以外的組裝廠供應，以減少諸如美中關稅等地緣政治風險的潛在影響。

不過，長遠來看，郭明錤預估，蘋果計劃非中國市場需求將由非中國地區的生產線滿足，而中國市場由中國地區生產線滿足。

蘋果 (AAPL-US) 收黑 1.03% 至每股 138.98 美元，今年迄今跌幅超過 23%。