水陸兩棲！特斯拉Cybertruck可以當船開

水陸兩棲！馬斯克：特斯拉Cybertruck可以當船開 (圖片：特斯拉官網)
水陸兩棲！馬斯克：特斯拉Cybertruck可以當船開 (圖片：特斯拉官網)

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週四 (29 日) 透露，特斯拉電動皮卡 Cybertruck 防水性能足夠，可以充當船行駛。

馬斯克週四推文指出，Cybertruck 的防水性能足以暫時充當一艘船，因此它可以穿越河流、湖泊甚至是大海。

馬斯克稱，Cybertruck 的防水性能足以暫時充當一艘船 (圖片：馬斯克推特)
馬斯克稱，Cybertruck 的防水性能足以暫時充當一艘船 (圖片：馬斯克推特)

馬斯克進一步透露，特斯拉的目標是讓 Cybertruck 能夠穿越 SpaceX 的星際基地和德州的南帕德雷島之間的水域，這意味著 Cybertruck 能夠在水中行駛約 360 公尺。

特斯拉目標是讓 Cybertruck 能夠穿越 SpaceX 的星際基地和德州的南帕德雷島之間的水域 (圖片：electrek)
特斯拉目標是讓 Cybertruck 能夠穿越 SpaceX 的星際基地和德州的南帕德雷島之間的水域 (圖片：electrek)

這不是馬斯克首次談到特斯拉電動汽車可以用作船使用。馬斯克 2016 年曾透露，特斯拉 Model S 可以暫時像船一樣浮在水面，具有功能，儘管他並不鼓勵大家拿自己的車來實際測試。 

Cybertruck 在 2019 年推出就備受市場矚目，原定 2021 年底上市，後續卻面臨生產進度一再延後，特斯拉在 7 月財報會議上表示，受到供應鏈和通膨干擾，目前確定會 2023 年投產，屆時售價與規格將會與原本公布的不同。

此前 Cybertruck  公布規格是，續航力高達 805 公里、最大負重 1,588 公斤與最大牽引力 6,350 公斤，並提供入門單馬達前驅、中階雙馬達 4 驅、頂規 3 馬達 4 驅等車型，售價自 39,900-69,900 美元。

值得注意的是，特斯拉 AI Day 即將在台北時間週六 (1 日) 登場，各界期待執行長馬斯克向世人展示 Optimus 人形機器人原型。他曾表示，Optimus 未來會比電動車、自動駕駛技術更有價值，也曾預告可能在 2023 年開始量產這款機器人。

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