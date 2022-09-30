水陸兩棲！特斯拉Cybertruck可以當船開

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週四 (29 日) 透露，特斯拉電動皮卡 Cybertruck 防水性能足夠，可以充當船行駛。

馬斯克週四推文指出，Cybertruck 的防水性能足以暫時充當一艘船，因此它可以穿越河流、湖泊甚至是大海。

馬斯克稱，Cybertruck 的防水性能足以暫時充當一艘船 (圖片：馬斯克推特)

馬斯克進一步透露，特斯拉的目標是讓 Cybertruck 能夠穿越 SpaceX 的星際基地和德州的南帕德雷島之間的水域，這意味著 Cybertruck 能夠在水中行駛約 360 公尺。

特斯拉目標是讓 Cybertruck 能夠穿越 SpaceX 的星際基地和德州的南帕德雷島之間的水域 (圖片：electrek)

這不是馬斯克首次談到特斯拉電動汽車可以用作船使用。馬斯克 2016 年曾透露，特斯拉 Model S 可以暫時像船一樣浮在水面，具有功能，儘管他並不鼓勵大家拿自己的車來實際測試。

Cybertruck 在 2019 年推出就備受市場矚目，原定 2021 年底上市，後續卻面臨生產進度一再延後，特斯拉在 7 月財報會議上表示，受到供應鏈和通膨干擾，目前確定會 2023 年投產，屆時售價與規格將會與原本公布的不同。

此前 Cybertruck 公布規格是，續航力高達 805 公里、最大負重 1,588 公斤與最大牽引力 6,350 公斤，並提供入門單馬達前驅、中階雙馬達 4 驅、頂規 3 馬達 4 驅等車型，售價自 39,900-69,900 美元。

值得注意的是，特斯拉 AI Day 即將在台北時間週六 (1 日) 登場，各界期待執行長馬斯克向世人展示 Optimus 人形機器人原型。他曾表示，Optimus 未來會比電動車、自動駕駛技術更有價值，也曾預告可能在 2023 年開始量產這款機器人。