〈財報〉高通膨和強美元降低IT支出 埃森哲調降第1季營收財測

IT 服務公司埃森哲 (Accenture Plc)(ACN-US) 周四 (22 日) 預測第 1 季營收低於預期，原因是高通膨和美元走強導致 IT 支出削減。

自埃森哲公佈第 3 季業績之後，外匯逆風加劇，在 Fed 大幅升息和地緣政治緊張局勢加劇情況下，美元兌一籃子貨幣今年來已上漲約 16%，達到 20 年來最高水平。

這影響了擁有重要海外業務的公司，包括微軟 (MSFt-US)、Salesforce (CRM-US) 和 IBM (IBM-US)。

埃森哲提供包括雲端和安全在內各個領域的多樣化產品，第 4 季新訂單金額為 184 億美元。

但該公司預計，由於美元走強通常會侵蝕將外幣兌換成美元的 IT 公司的獲利，其 2023 財年的業績將較上年同期下降近 6%。

但也有一個亮點分析師表示，數位化轉型項目絕大程度仍然是無法自主決定調整的，從而減輕了埃森哲等公司因企業削減開支而遭受的嚴重影響。

根據 Refinitiv 的數據，埃森哲半數以上營收來自美國以外地區，該公司表示，預計每股年度獲利為 11.09 美元至 11.41 美元，低於預期的 11.96 美元。

以外匯的負面影響 8.5% 計算，該公司預測本季營收在 152 億美元至 157.5 億美元之間，低於分析師估計的 160.7 億美元。

截至 8 月 31 日當季營收為 154 億美元，與預期基本一致。每股獲利為 2.6 美元，高於預期的 2.57 美元。

該公司還表示，其董事會已授權額外的 30 億美元股票回購。