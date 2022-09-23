〈財報〉聯邦快遞宣布漲運費 估撙節措施全年可省27億美元成本

聯邦快遞 (FedEx) 周四 (22 日) 公布第一季完整財報，面對疲軟的商業環境，該公司宣布明年起調漲送貨運費，並詳細說明各項成本削減措施，以適應需求下滑的影響，預估撙節措施全年可為公司省下 22-27 億美元成本。

聯邦快遞上周公布初步營收和獲利雙雙遜於市場預期，並撤回全年財測，執行長 Raj Subramaniam 悲觀預測全球經濟將陷入衰退，消息拖累股價崩跌。

根據今日公布的完整財報，聯邦快遞公布會計年度 Q1(截至 8 月 31 日) 營收為 232 億美元，年增 5.5%，調整後每股淨利 (EPS) 為 3.44 美元，年減 21%，符合上周公布的初步數據。

按各項事業來看，在全球包裹和貨運量年減 11% 之下，全球快遞事業 (FedEx Express)Q1 營業利益大減 69%，地面送貨事業 (FedEx Ground) 營業利益則年增 3%，主要受惠於海、空運的高燃油附加費與送貨到府服務成長。

身在疲軟的商業環境下，聯邦快遞宣布多項撙節方案，包含減少貨運航班、延後部分計畫以及關閉辦公室等，一系列措施有望在本季為公司省下約 7 億美元，全年可望省下 22-27 億美元。

聯邦快遞預估，停飛貨機、減少航班今年可助省下 15-17 億美元，關閉分揀業務、暫停周日營運以及其他削減費用的行動，將為地面送貨事業省下 3.5-5 億美元，關閉部分辦公場所、延後部分計畫可再額外節省 3.5-5 億美元。

此外，該公司還計劃明年 1 月起將快遞 (Express)、送貨到府 (Home Delivery) 與商業送貨 (Ground Delivery) 服務的運費平均調高 6.9%。

執行長 Subramaniam 表示，公司希望能靈活地應對艱難的營運環境，以適應需求下滑的影響。

因發生技術問題，聯邦快遞 (FDX-US) 財報提早在周四收盤前就公布，早於原定的盤後時段。該股周四收漲 0.84%，盤後翻黑跌 0.85% 至每股 153.22 美元。今年迄今已跌約 39%。