〈財報〉難以吸引顧客 Bed Bath & Beyond銷售額大跌28%

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周四 (29 日) 表示，由於仍然難以吸引顧客上門，第 2 財季銷售額暴跌 28%。

與 Refinitiv 分析師的預期相比，該零售商在截至 8 月 27 日當季的表現如下：

●調整後每股虧損 3.22 美元，預期為虧損 1.85 美元

●營收 14.4 億美元，低於預期的 14.7 億美元

該公司的淨虧損從一年前的 7300 萬美元或每股 72 美分大幅擴大至 3.66 億美元或每股 4.59 美元。其淨銷售額從去年同期的 19.9 億美元下降至 14.4 億美元。

季報並未反映該公司最新的轉虧為盈方案。該公司 8 月下旬宣布將調整其銷售策略，並加強其同名商店和嬰兒用品連鎖店 BuyBuy Baby。它還宣布削減成本的措施，包括裁員和關閉約 150 家 Bed Bath & Beyond 分店。

臨時 CEO 戈夫 (Sue Gove) 在新聞發布會上表示，該公司上季業績並未反映出最近幾周取得的進展。例如，該公司正在加快某些商品的降價以解決庫存問題。她說，Bed Bath「相信我們目前的流動性將使正在實施的必要變革成為可能」。

她表示，該公司的會員方案 Welcome Rewards 自 8 月底以來已成長超過 130 萬人，自今年夏天推出以來，會員總數已達到 640 萬。她表示，該公司將在下半財年將成本降低約 2.5 億美元，以提高銷售額。

Bed Bath 面臨著幾個重大挑戰，包括不斷增加的債務、空缺的領導職位以及與供應商的緊張關係。在為關鍵的假日購財季預做準備之際，它仍由臨時 CEO 戈夫和臨時財務長克羅森 (Laura Crossen) 領導。其董事會於 6 月將前 CEO 特里頓 (Mark Tritton) 趕下台，財務長阿奈爾 (Gustavo Arnal) 於 9 月初自殺身亡。

8 月下旬，Bed Bath 獲得超過 5 億美元的新融資，其中包括 3.75 億美元的貸款，從而得到了一些緩解。

未來幾個月將考驗這家零售商能否熱賣假日商品和受歡迎的全國品牌，這對其最新策略至關重要。該公司前高管指出，Bed Bath 與供應商的關係緊張，並且可能會重現前兩次聖誕節的悲劇，當時它沒有全國知名品牌的熱門產品可賣。

戈夫在新聞稿中表示，與 Bed Bath 的供應商合作「一直是個重要的關鍵領域」，並表示與供應商間的債務和負債「比上季要健康得多」。

截至周三 (28 日) 收盤，Bed Bath 股價今年以來已下跌約 56%。該公司市值為 5.165 億美元。