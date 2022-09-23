〈財報〉好市多全年營收超越2000億美元 但Q4毛利率被通膨拖累

美國會員制量販業者好市多 (Costco) 周四 (22 日) 盤後公布優於市場預期的財報，且全年營收首度突破 2000 億美元，顯示儘管通膨不斷升溫，消費者對生鮮食品和便宜汽油的需求依然強勁，但由於好市多的毛利率下滑，盤後股價不漲反跌。

在 8 月 28 日為止的 2022 會計年度第 4 季中，好市多淨利年增 1.2% 至 18.7 億美元，不計部分項目的每股盈餘為 4.20 美元，營收成長 15% 至 720.9 億美元，都優於 FactSet 訪調分析師所預估的每股盈餘 4.17 美元、營收 708 億美元。

第 4 季的同店銷售 (開幕至少一年的門市) 成長 13.7%，也符合市場預期。

然而，第 4 季的毛利率從去年同期的 10.92% 下滑至 10.18%，凸顯該公司面對通膨升溫和全球供應鏈瓶頸，為高運價和勞動力成本付出代價。

好市多第 4 季毛利率下滑 (圖: AFP)

好市多 (COST-US) 周四收盤下跌 1.2% 至每股 487.17 美元，財報公布後因毛利率下滑，盤後股價續跌 2.5%。

回顧全年表現，好市多的營收成長 16%，達到 2227.3 億美元，是公司成立以來首度跨越 2000 億美元整數關卡，符合分析師預估的 2227 億美元。全年淨利為 58.4 億美元，相當於每股盈餘 13.14 美元。

通膨對好市多影響

好市多強勁的季度財報，和季度獲利下滑的目標百貨 (Target)(TGT-US) 形成鮮明對比。物價上漲正在排擠消費者的非必要支出，即使好市多客群需要支付會費、手頭比低所得者寬裕，他們仍想在通膨環境中節省開銷。

Telsey Advisory Group 分析師 Joseph Feldman 說，在當前環境下，就算是比較富裕的消費者也想多省一點錢，而好市多販賣的大量食品和消費品，正好打中想省點錢的消費者。

然而好市多的第 4 季的庫存仍較去年同期大增 26%，為了銷掉庫存，該公司和目標百貨、沃爾瑪 (WMT-US) 一樣，舉行促銷活動。

好市多財務長 Richard Galanti 在法說會中表示，季節性特賣活動的初步情況良好，但和過去幾周一樣，預料 26% 年增幅將開始減緩。

在通膨炙熱的環境下，好市多今年來股價下跌 14%，仍優於標普 500 指數的 21% 跌幅。

好市多在全球有 838 個量販據點，美國增為 578 家，加拿大也增至 107 家。亞洲部分，日本 29 家、南韓 16 家、台灣 14 家。