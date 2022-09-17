大型科技股重摔 那斯達克100本周表現為8個月來最糟

美國周二 (13 日) 公布 8 月通膨率比預期還要炙熱，拖累美股崩跌，在歷經嚴峻拋售後，那斯達克 100 指數本周下跌 5.8%，創下今年 1 月以來最差單周表現，同時也是 8 月中旬以來，單周跌幅第三度超過 4%。

即使那指 100 目前仍高於 6 月 16 日創下的年內低點，隨著大型科技股陸續探低，差距正在慢慢縮小。臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周五 (16 日) 收在 2019 年初以來低點，本周累計跌約 14%，GPU 大廠輝達 (NVDA-US) 也處在一年半來最低，本周跌逾 8%。

Miller Tabak+Co 首席市場策略師 Matt Maley 說，在通膨問題獲得解決之前，大型科技公司將面臨更多痛苦，市場必須了解一個事實，即現在已經沒有大量流動性和人為造成的低利率環境。

美國本周公布最新消費者物價指數 (CPI) 報告後，交易員更加確定聯準會 (Fed) 下周將再度升息 3 碼，Fed 對未來緊縮步調的任何暗示，都將影響科技股未來幾周動向。

周五共有 9 檔那指 100 成分股創下 7 月首周以來最低，包含 Alphabet(GOOGL-US)、英特爾 (INTC-US) 和 Zoom(ZM-US) 等大型科技股。

儘管如此，仍有部分投資人將本周的拋售潮視為逢低進場的機會，Ladenburg Thalmann 資產管理執行長 Phil Blancato 便是抱持樂觀態度的其中一員，他認為通膨有機會在未來幾個月降溫，使 Fed 暫停升息活動，進而帶動市場反彈。

Jennison Associates 投資組合經理 Erika Klauer 的態度則較謹慎，雖然她看好那些具有顛覆性技術的公司繼續維持長期成長趨勢，但也警告，Fed 與通膨之間的戰爭仍存在重大不確定性，過度收緊政策恐讓企業和消費者深陷痛苦之中。