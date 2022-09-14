〈美股盤後〉CPI引發Fed暴力升息恐慌 道瓊血崩逾1200點

聯準會 (Fed) 9 月利率會議前一週，市場高度矚目的通膨數據意外轉強，聯準會升息 3 碼幾成定局，美債殖利率與恐慌指數 VIX 急遽攀升，美股週二 (13 日) 開盤隨即跳水，一路下探，科技股、晶片股爆量殺低，四大指數收盤集體暴跌。

道瓊終場血崩逾 1200 點，創下 2020 年 6 月以來最慘單日表現。標普重挫逾 4%，失守 4000 點大關，同創 2020 年 6 月來最大跌幅。那指狂瀉逾 5%，創 2020 年 3 月來最大跌幅。費半下殺 6.18%，台積電 ADR 跌超過 4%。

即使汽油價格大幅下跌，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告仍超預期，8 月 CPI 分別月增 0.1% 與年增 8.3%，高於市場預期，而且核心 CPI 升幅擴大， 月增 0.6% 與年增 6.3%，同樣高於市場預期。

市場公認的「聯準會傳聲筒」、華爾街日報記者 Nick Timiraos 盤中發布報導指出，聯準會本月暴力升息不可避免，至少升 3 碼的機率增溫，未來幾個月持續大幅升息的前景也提高。

野村證券成為首家投行預測聯準會將在下週升息 4 碼，高於其之前的 3 碼預測，因為通膨上行風險已成為現實。

最新 CPI 數據出爐後，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員已完全定價 Fed 將在 9 月升息 3 碼，下週升息四碼機率達 40%。

美國總統拜登週二發布聲明表示，8 月 CPI 數據顯示美國經濟在降低全球通膨方面取得了更多進展，但還有更多的工作要做，降低通膨需要更多的時間和決心，這就是美國通過《通膨削減法案》以降低醫療保健、處方藥和能源成本的原因。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.09 億例，死亡數突破 651 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊陷入血海，通訊服務 (-5.64%)、資訊科技 (-5.35%) 和非必需消費品 (-5.22%) 跌幅最為慘烈。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 大跌 5.87%；Meta (META-US) ) 暴跌 9.37%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 5.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 7.06%；微軟 (MSFT-US) 大跌 5.50%。

道瓊成分股哀鴻遍野。波音 (BA-US) 暴跌 7.19%；家得寶 (HD-US) 暴跌 6.59%；陶氏化學 (DOW-US) 暴跌 6.01%；Nike (NKE-US) 大跌 5.93%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 5.16%。

費半成分股遭遇猛烈抛售。英特爾 (INTC-US) 暴跌 7.19%；美光 (MU-US) 暴跌 7.46%；NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.47%；AMD (AMD-US) 暴跌 8.99%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.14%；高通 (QCOM-US) 暴跌 6.07%；德儀 (TXN-US) 下跌 4.65%。

台股 ADR 黯然收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.07%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.88%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.22%。

企業新聞

Meta (META-US) 暴跌 9.37% 至每股 153.13 美元，創 2020 年 3 月 20 日來新低。《華爾街日報》週一報導，Meta 旗下 Instagram 推出短影音功能 Reels 的押注面臨困境，Instagram 用戶每日在 Reels 僅花費 1,760 萬小時，不及 TikTok 用戶的十分之一 (TikTok 用戶每日在 TikTok 平台上累計花費 1.978 億小時)。

任天堂 ADR (NTDOY-US) 逆勢上漲 2.43% 至每股 53.06 美元。任天堂「斯普拉遁」(Splatoon) 系列的最新作《斯普拉遁 3》 在日本推出後熱賣，上市 3 日狂銷 345 萬套，超越《集合啦！動物森友會》、《任天堂明星大亂鬥特別版》等暢銷遊戲的同期紀錄。

推特 (TWTR-US) 也逆勢收紅 0.65% 至每股 41.74 美元。推特 98.6% 的股東已投下贊成票，同意將推特以 440 億美元價格出售給全球首富馬斯克。

軟體巨擘甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 下跌 1.37% 至每股 76.04 美元。甲骨文最新財報喜憂參半，調整後每股純益為 1.03 美元，遜於市場預期，但營收達 114 億美元，優於預期。

經濟數據

美國 8 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.8，預期 90.8，前值 89.9

美國 8 月 CPI 年增率報 8.3%，預期 8.1%，前值 8.5%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.1%，預期 - 0.1%，前值 0%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 6.3%，預期 6.1%，前值 5.9%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 認為：「聯準會官員正緊盯推升通膨的成因，這顯然是來自食品、運輸與租金，其中租金通膨最為頑強。」

Renaissance 宏觀經濟研究所美國經濟研究主管 Neil Dutta 表示：「CPI 報告增加 11 月和 12 月期間至少再升息 4 碼的可能性，這將使聯邦基金利率到年底達到 4% 以上。」

Ava Trade 市場分析師 Naeem Aslam 稱：「8 月 CPI 數據已經證實，美國的通膨依然火熱，這讓一直在竭力抑制通膨的聯準會面臨更大的困難。數據證實，聯準會目前發出的子彈並沒有扼殺通膨，這讓許多交易員感到擔憂。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主