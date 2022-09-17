聯邦快遞示警 電商股、包裝類股全趴倒

在聯邦快遞 (FDX-US) 發出全球貨運量下降的警訊後，自亞馬遜 (AMZN-US) 到 International Paper (IP-US) 周五 (16 日) 電商和包裝類股股價暴跌。

聯邦快遞周四提前發布第一季初步數據，每股盈餘和營收均低於華爾街預期，且該公司以總經趨勢大幅惡化為由，撤回全年財測並推動多項撙節措施，震驚市場，周五股價崩跌 21.40%，盤中觸及 52 周低點。

聯邦快遞執行長 Raj Subramaniam 表示，第一季後期國際和美國的宏觀經濟趨勢顯著惡化，尤其是亞洲疲軟和歐洲的服務難題帶來的衝擊，全球銷量下降。此番評論更增添嚴峻的基調。

聯邦快遞重挫逾 21% ，拖累其他電商相關股票，因為投資者擔心聯邦快遞恐是未來幾個月該行業表現的風向球。亞馬遜下挫 2.18%、Shopify (SHOP-US) 大跌 6.26%、Etsy (ETSY-US) 下跌 3.85%，以及 Carvana (CVNA-US) 重創 11.08%。

包裝股的情況似乎更加嚴峻。International Paper 崩跌 11.21%、WestRock (WRK-US) 和 Packaging Corp (PKG-US) 也分別下跌 11.48% 和 11.01%，恐是 2020 年以來的最大單日跌幅，且 WestRock 為 S&P 500 指數中表現第二差的成分股，僅次於聯邦快遞。

Jefferies 分析師 Philip Ng 周五將 Packaging Corp. 的股票評級自「續抱」下調至「賣出」，主張該公司訂單放緩，因該公司專司生產打包材料，供聯邦快遞等客戶包裝貨物。

聯邦快遞同業 UPS (UPS-US) 在今年下跌約 14% 後，周五表現好一些，僅下跌約 4.5%。

UPS 拒絕就當前的業務趨勢置評。該公司預期 2022 年營收約 1020 億美元，意味今年下半年營收約 530 億美元，較 2021 年同期提升約 4%。UPS 今年上半年營收約較去年同期成長 6%。

花旗分析師 Christian Wetherbee 認為，UPS 較不受當前環境影響，且 UPS 本月也重申其財測。

然而，投資者可能仍會拋售 UPS，同時聯邦快遞和 UPS 也不會是唯一受到影響的股票，其他物流供應商也將受到打擊。