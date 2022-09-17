聯邦快遞股價創史上最大單日跌幅 華爾街投行齊降評並大砍目標價

聯邦快遞（FedEx）周四盤後意外撤回 2023 會計年度財測，並暗示今年第四季貨運旺季的商業狀況進一步走弱後，引發股價雪崩式下滑。市場普遍認為，聯邦快遞作為景氣風向球敲響美國經濟警鐘，是其在周五（16 日）大跌逾 23% 的主因推手，寫下該公司逾 40 年來最大單日跌幅，華爾街投行紛紛降評並大砍目標價。

與此同時，聯邦快遞同行競爭對手優比速 (UPS-US)、亞馬遜(AMZN-US) 股價也遭受魚池之殃，美股盤中分別下跌 4.88% 與 2.61%，而 DHL 母公司 Deutsche Post 歐股跌逾 6%、皇家郵政英股跌逾 8%。截稿前，聯邦快遞 (FDX-US) 盤中股價下跌 22.06%，每股暫報 159.75 美元。

聯邦快遞在撤回財測後，周五股價跌幅創 40 年來最大單日跌幅。(圖片：ZeroHedge)

由於聯邦快遞業績與美國經濟實力緊密相關，市場常常將其財報視為美國經濟活力的景氣風向球。因此，德銀分析師 Amit Mehrotra 才將該公司撤回先前樂觀財測的行為令人震驚。

金融媒體 Zerohedge 分析稱，聯邦快遞除突然取消 2023 會計年度財測令人措手不及外，還直指亞洲的疲軟、歐洲的挑戰、關閉門市與凍結召聘等激進削減成本措施，將會是美國大多企業未來的命運。

華爾街投行齊唱衰 降評並大砍目標價

美銀將聯邦快遞目標價從每股 275 美元下調 32% 至每股 186 美元，評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），稱該公司受宏觀經濟快速下滑與該公司固定成本結構影響，下調對 2023 至 2025 三個會計年度的每股獲利預測。

摩根大通將聯邦快遞目標價從每股 258 美元下調 17% 至每股 214 美元，評等也從「買入」下調至

「中性」，並稱聯邦快遞本季「特快業務」（Express）營收將與上季相同，受到燃料費用影響可能陷入虧損，讓人不寒而慄。本應是旺季卻業績慘澹，恐對整個運輸產業造成負面影響。

Stifel 分析師認為，聯邦快遞業績不振是由於其「普通運輸業務」（Ground）部門，以及公司收購競爭對手荷蘭 TNT 快遞在歐洲整合進長方面「操作失誤」有關，而相較之下優比速執行情況明顯更好，給出的業績預測也更為明朗。

KeyBanc 則稱，投資人對聯邦快遞管理層執行信心明顯不足，讓該公司在短期內的道路「充滿險阻」。