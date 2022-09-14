CPI數據為何讓市場血流成河？專家：報告裡沒有任何好消息

周二 (13 日) 公布的美國 CPI 年增 8.3%，高於預期的 8.1%，但低於前值的 8.5%。儘管增幅回落，仍引爆華爾街劇烈反應，美股血流成河，主要指數創兩年多來最大單日跌幅。專家解讀認為，主要癥結在於整個報告裡「沒有任何好消息」。

在聯準會數據發布前，市場一片樂觀，股市甚至提前走強。主流看法認為，8 月以汽油為代表的能源價格出現了明顯回落，加上聯準會已強勁升息，有望反映在各類數據上。

然而，CPI 數據所顯現的，卻是最初由疫情導致的供應衝擊，如今已演變為全面的通膨，住房、食品和醫療保健成為了當月物價上漲的最主要驅動因素，一些領域價格甚至出現了創紀錄漲幅。

能源價格無助穩定通膨

報告顯示，汽油價格下跌 10.5%，食品價格上漲 0.8%。這兩個數字都符合預期，但其他部分卻令人驚訝不斷。

核心商品和核心服務的數據均強於預期：核心 CPI 月增 0.6%，而市場普遍預期上漲 0.3%，年增幅度從之前的 5.9% 升至 6.3%，因為消費者似乎將購買由相對便宜的必須品，轉移到可自由支配的商品，在此過程中抬高了價格。

核心商品價格上漲 0.5%，包括服裝 (0.2%)、新車 (0.8%)、醫療保健商品 (0.2%) 和酒精飲料 (0.4%)；華爾街的大多數人原本預計服裝價格會小幅下降，新車價格會出現小幅上漲，但是新車價格卻出人意料地大幅上漲。

與此同時，二手車價格月減 0.1%，這一跌幅低於大多數人的預期。

二手車價格比較 (圖表取自 Zero Hedge)

最糟糕的部分，則在住房價格再次飆升 0.7%，而租金 (0.7%) 和 業主等效租金 OER (0.7%) 大致符合預期，並且沒有跡象表明這條趨勢線會在短期內放緩。

住房通膨變化 (圖表取自 Zero Hedge)

根本不是聯準會想看到的

美國銀行認為，本月核心商品價格走強出人意料，表明在良好的價格壓力緩和之前，需要進一步緩解供應鏈壓力和重建庫存，特別是在汽車領域。

野村分析師 Rob Dent 表示，無論商品和服務都出現強升，而聯準會將將非常關注這一點，「整個報告都看不到好消息」。

Abrdn 投資總監 James Athey 認為，最近股市的反彈看起來是非常錯誤的判斷，並過早行動。相對於共識而言，這個 CPI 數據非常強勁，這根本不是聯準會想要看到的。由於這些數據，9 月之後升息步伐放緩的可能性有所回落。

Swissquote 銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，美國的通膨並沒有像投資者希望的那樣緩和，核心通膨的加速增長也強於預期。今天的數據被解讀為下周升息 75 個基點的保證，而下個月還可能升息 50 個基點或更多。