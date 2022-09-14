〈台股盤前要聞〉環球晶SiC供不應求、超微市占進逼英特爾 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，環球晶董事長徐秀蘭表示，碳化矽 (SiC) 產能滿載、供不應求，第四代半導體氧化鎵也在研發階段，專利已申請好；隨著競爭對手超微持續進逼，英特爾恐將持續流失在資料中心領域市占率，短期頹勢難以扭轉。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

徐秀蘭：SiC 產能滿載供不應求 第四代半導體已申請專利

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭昨 (13) 日表示，碳化矽 (SiC) 產能滿載、供不應求，預期第四季、明年第一季將有顯著營收貢獻，而第四代半導體氧化鎵也在研發階段，專利已申請好。

徐秀蘭也說，確實有少部分半導體客戶，為在年底調節存貨，盼將部分第四季訂單遞延至明年 1 月出貨，但影響程度不大，目前車用、工業用與功率電子元件領域需求仍非常強。閱讀全文...

AMD 競爭激烈 英特爾 CEO：市占率恐持續流失

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 坦承，隨著競爭對手 AMD(AMD-US) 持續搶占市占率，英特爾可能會繼續流失資料中心設備市占率，且短期內難以扭轉頹勢。閱讀全文...

鴻海與 Vedanta 合資半導體廠落腳印度西部 投資額達 200 億美元

外電報導，鴻海 (2317-TW) 與印度跨國集團 Vedanta 的合資公司，昨 (13) 日與印度古吉拉特邦 (Gujarat) 簽署合作備忘錄 (MOU)，將在當地設立晶片和面板工廠，投資規模達 200 億美元。閱讀全文...

聯電攜美商推 22 奈米 STT-MRAM 搶攻航太商機

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 昨 (13) 日宣布，攜手美商 Avalanche Technology，推出採 22 奈米製程生產的自旋轉移矩磁性記憶體 (STT-MRAM)，將應用於航太等領域。閱讀全文...



防疫險今年理賠已破 900 億 雙險單周理賠金額同步創高

產險防疫險理賠金額持續擴大，根據金管會最新統計，包括防疫險與疫苗險雙險今年以來理賠金額已達 901.75 億元，其中防疫險與與疫苗險截至 9 月 12 日止，單周理賠金額分別為 67.75 億元、27.36 億元雙創新高。閱讀全文...

大成鋼總座：轉投資隆美窗簾改善體質 未來三年營收衝千億

大成鋼 (2027-TW) 創辦人暨總經理謝榮坤昨 (13) 日表示，併購的隆美窗簾經過調整後，已經進化成室內裝修事業，且隨著網路通路的新商業模式成形，隆美未來 12-18 個月後，年營業額可達 500-600 億元，3 年內目標要達 1000 億元。閱讀全文...

徐秀蘭：少部分客戶調節庫存 車用、工業用與功率電子需求仍非常強勁

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭昨 (13) 日表示，確實有少部分半導體客戶，為在年底調節存貨，盼將部分第四季訂單遞延至明年 1 月出貨，但影響程度不大，目前車用、工業用與功率電子元件領域需求仍非常強。閱讀全文...

童子賢：產業應對高低起伏有信心 庫存 1-2 季內有很好調節

電子大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (13) 日出席經濟日報論壇，會後媒體詢問產業庫存議題時，他表示，對台灣產業應對高低起伏要有信心，且秋冬本來就是科技業新品發表、傳統旺季，認為產業庫存在未來 1-2 季就會有很好的調節。閱讀全文...

拜登簽署新行政令 美中科技戰火延燒到生技業

美國總統拜登週一 (12 日) 簽署一項新的行政命令，啟動一項國家生物技術和生物製造計畫，以確保有助於終結癌症的技術在美國製造，此舉凸顯美中的科技戰火已經延燒到生技產業。閱讀全文...