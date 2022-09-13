〈大成鋼總座開講〉轉投資隆美窗簾改善體質 未來三年營收衝千億

大成鋼 (2027-TW) 創辦人暨總經理謝榮坤今 (13) 日表示，併購的隆美窗簾經過調整後，已經進化成室內裝修事業，且隨著網路通路的新商業模式成形，隆美未來 12-18 個月後，年營業額可達 500-600 億元，3 年內目標要達 1000 億元。

謝榮坤表示，20 年前意外做了百葉窗產品，過去都銷往美國，後來規劃回頭引進國內市場，因此大成鋼在 2019 年 7 月中旬入股隆美窗簾，開拓內銷市場。

謝榮坤進一步指出，併購隆美不只是要替旗下百葉窗產品增加銷售通路，也積極改善隆美體質，過去半年斥資近 3 億元，把全台 70 家店面改裝，同時提升產品客製化、通路網路化等，將隆美從單純的窗簾通路，進化到室內裝修事業。

此外，謝榮坤也透露，併購隆美其實與布局集團未來 100 年的傳承也有關係，他表示，在思考企業傳承時，發覺不能只靠美國拿回來的錢，必須展現在地化優勢，因此也成併購隆美的另一原因。

他強調，未來隆美不只營收，獲利同樣不會輸給大成鋼集團在美國的事業，要藉此改造翻轉國內室內裝修產業的商業模式。

大成鋼 (2027-TW) 也透過子公司大國鋼 (8415-TW) 入股車用金屬件廠正道 (1506-TW)。正道近來發展系統櫃業務，也能與隆美窗簾展開綜效；此外，正道在台南擁有土地資產，則可望成為未來隆美擴產的基礎。