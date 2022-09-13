〈台股盤後〉權王領軍衝季線 不敵觀望氣氛量縮小漲收14894點

攸關通膨的美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 即將出爐，市場持續觀望，台股今 (13) 日雖開高走高盤中漲逾百點，但面臨季線反壓漲幅收斂，終場小漲 86.98 點收在 14894.41 點距離 14895 點季線僅半步之遙，惟成交量仍低僅 1824.39 億元。

台股早盤開高走高，早盤在台積電 (2330-TW) 領軍下，漲幅超過百點，一度朝萬五叩關之勢，但因市場觀望美國今晚將公布的 CPI 數據，在通膨壓力陰影下，促使獲利了結賣盤趁勢調節，盤中漲幅收斂，無力攻上萬五，終場指數收在 14894.41 點。

權王台積電今天以 495 元開出重返季線之上，後就持續在平盤附近震盪，盤中賣盤下壓股價拉回至 491 元，終場上漲 6.5 元收在 493 元；在權王拉抬下，半導體族群中包括：京鼎 (3413-TW) 終場強漲逾 6%，日月光投控 (3711-TW)、新唐 (4919-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 盤中也有 3% 以上漲幅。

電器族群今天表現相對強勁，包括合機 (1618-TW)、華新 (1605-TW) 終場上漲逾 4%；另外，今天新掛牌上市的伊雲谷 (6689-TW) 挾蜜月行情強漲逾 3 成，股價收在 142.5 元，儀器設備工程的漢唐 (2404-TW) 終場以漲停作收，收在 177 元。

航運股則相對疲弱，貨櫃三雄中萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 在平盤震盪，中櫃 (2613-TW)、榮運 (2607-TW) 則相對有撐，終場分別收在 3.8%、1.2%。

金融股中金控受獲利衰退影響成為今天市場提款對象，兆豐金 (2886-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW) 全都翻黑做收，台企銀 (2834-TW) 今天成交量放大至 7.9 萬餘張，終場大跌 2.7% 股價收在 12.35 元。

法人指出，在美國聯準會升息態度篤定的壓力下，如果今晚公布的 CPI 指數無法有效舒緩市場對通膨疑慮，在升息、利差擴大情況下，恐讓資金持續從股市撤離，加上市場觀望導致成交量不振，指數短線上攻欲振乏力。

