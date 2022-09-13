拜登簽署新行政令 美中科技戰火延燒到生技業

美國總統拜登週一 (12 日) 簽署一項新的行政命令，啟動一項國家生物技術和生物製造計畫，以確保有助於終結癌症的技術在美國製造，此舉凸顯美中的科技戰火已經延燒到生技產業。

拜登政府上月通過晶片法案，為美國半導體生產挹注超過 500 億美元政府補貼後，拜登有了新的目標。

拜登週一將在甘迺迪圖書館和博物館 (John F. Kennedy Presidential Library and Museum) 發表講話，概述美國政府推動「癌症登月計畫 (Cancer Moonshot) 」的最新進展，並簽署一項新的行政命令，推動一項國家生物技術和生物製造計畫。

拜登於週一的演說提到：「前美國總統甘迺迪設定了一個目標，即贏得與俄羅斯的太空競賽，並為全人類推進科學技術，確立了一個可以將美國人民團結起來的國家目標，而他成功了。在目前我們的時代，在甘迺迪將號角吹響 60 週年之際，美國正面臨另一個轉折點，我們可以團結一心，帶著希望和樂觀向前邁進。我相信我們可以迎來同樣的國家目標，終結癌症，甚至一勞永逸地治愈癌症。」

拜登週一簽署一項行政命令，以發展美國生技業，並降低對中國的依賴 (圖片：AFP)

拜登週一簽署一項行政命令，以發展美國生技業，並降低對中國的依賴，特別是製藥領域。



白宮沒有提供任何關於可用資金、資金來源或分配方式的具體細節。預計將於週三在白宮峰會上將提供進一步細節。

此前美國官員透露，中國正在積極地投資生科產業領域，這給美國的領導地位和競爭力帶來了風險，這項行政令將允許聯邦政府直接提供資金，用於使用微生物和其他生物衍生資源來製造新的食品、肥料和種子，還有 mRNA 疫苗研發和提高採礦作業的效率等方面。



受此消息影響，iShares 生物科技 ETF (IBB) 週一上漲 0.18%，但也許是具體細節尚未釋出，市場對一些潛在受惠股反應平淡，Corteva(CTVA-US) 下滑 0.66%，可再生能源集團公司 (REGI-US) 持平。



美國仍然是全球生技業的最大參與者，但目前已經陷入低迷。

根據 GlobalData 數據顯示，在 2021 年生技初創公司的融資和新 IPO 交易打破歷史記錄後，美國今年第一季生技產業風險投資較去年同期下降 46%，主因是當前的經濟和地緣政治不確定性，而 2022 年生物科技融資基本上陷入停滯。

與此同時，中國生技業正在蓬勃發展，Nova One Advisor 最近報告顯示，預計印度和中國將助力亞太地區未來十年實現生技業最快的增長。預估中國製藥業將在不到 10 年的時間內超過美國成為全球最大的製藥產地。

白宮官員表示：「美國確實擁有全球最佳的生技創新業，但正面臨落後的風險。」