再推打炒房新措施？黃天牧：今年底前暫無規劃

房價居高不下，央行 9 月 22 日將召開理監事會議，市場關注央行與相關財金部會是否再推房市信用管制措施，對此金管會主委黃天牧表示，目前關於打炒房措施制度足夠，主要關鍵在於執行，坦言「現階段到今年底前，金管會並未規劃再提新的打炒房措施」。

此外，金管會今 (2022) 年初金檢 20 家金融機構時，查獲六大不動產授信缺失，其中又以「核貸成數」與「風險權數計提不符規定」兩類缺失最多，共有 4 家金融機構違規被抓包，檢查局將移請央行與銀行局進行裁處。

金管會今年針對 10 家國銀、7 家信用合作社、3 家票券公司的不動產授信進行專案金檢，總共揪出包括：房貸寬限期、核貸成數、不動產限額控管、風險權數計提、動工款、調整期處理執行等六大缺失，其中又以「核貸成數」與「風險權數計提不符規定」兩類缺失最多，共有 4 家金融機構違規。

金管會檢查局副局長賴欣國表示，去 (2021) 年執行第一波不動產專案金檢時，時間點落在 2020 年底到 2021 年第 1 季，但央行是在 2020 年 12 月才實施信用管制，基於不溯及既往，加上舊的授信有一年緩衝期，且亦未違反央行規定，因此並未移送央行。

賴欣國指出，第二波金檢時因發現部分業者授信作業違反央行與金管會規定，因此將在檢查報告出爐後，分別移送到央行與銀行局進行行政裁處。

對於銀行不動產授信缺失被抓包，金管會主委黃天牧對此表示，今年初的不動產授信專案金檢，有部分檢查報告已處理完畢並移送到銀行局，而如果只是銀行內部判斷而導致授信缺失，金管會應該會要求銀行改進，但不見得會重罰。