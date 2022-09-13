鴻海與Vedanta合資半導體廠落腳印度西部 投資額達200億美元

外電報導，鴻海 (2317-TW) 與印度跨國集團 Vedanta 的合資公司，今 (13) 日與印度古吉拉特邦 (Gujarat) 簽署合作備忘錄 (MOU)，將在當地設立晶片和面板工廠，投資規模達 200 億美元。

鴻海也發出聲明證實，古吉拉特邦基礎設施的完善和政府積極有力的支持，增強了半導體廠的信心，期待與合作夥伴、古吉拉特邦政府的合作。

路透引述古吉拉特邦官員說法，Vedanta 與鴻海的合資公司計畫在當地的總投資額將達 1.54 兆印度盧比、約 200 億美元，此計畫包括在印度西部最大城市阿默達巴德 (Ahmedabad) 附近設立面板和半導體廠。

據悉，在雙方合作中，鴻海扮演技術夥伴的角色，Vedanta 則取得財務和非財務上的補貼，包括資本支出與土地租用、水電費率等優惠；而根據鴻海先前公告，投資合資公司 1.187 億美元，持股比重約 40%。

Vedanta 集團以採礦及經營天然資源起家，旗下還擁有電信工程公司、製造玻璃基板子公司 AvanStrate、光纖電纜子公司 Sterlite，具備電子零件製造能力。其中，AvanStrate 也是全球前 5 大玻璃基板供應商。

印度政府為了強化在國際晶片供應地位，針對有意投資半導體產業的企業祭出 100 億美元獎勵計畫，後來進一步擴大補貼。