AMD競爭激烈 英特爾CEO：市占率恐持續流失

英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 坦承，隨著 競爭對手 AMD(AMD-US) 持續搶佔市占率，英特爾可能會繼續流失資料中心設備市占率，且短期內難以扭轉頹勢。

Gelsinger 在 Evercore ISI TMT 高峰會上表示，競爭對手做得很好 ，並說英特爾仍處於工藝製程和技術短缺劣勢。

數據顯示，AMD 已連續 13 個季度在資料中心伺服器市場中獲得市占，達到約 20%。據英特爾推算，AMD 的市占率有望再擴大 5% 以上。

為了迎頭趕上，對英特爾來說，現今最為重要任務就是盡快推出新產品，但英特爾恐怕將在 2023 年至 2024 年持續面臨市占流失。Pat Gelsinger 預估，最快在 2025 年，英特爾才有望藉新產品提升競爭力，隨後在 2026 年扭轉市占率的跌勢。

Gelsinger 曾表示，目標是加快新一代 Xeon 處理器 Sapphire Rapids 推出時程，他並稱，擁有超大規模資料中心的公司，都在排隊等待這項產品。英特爾的目標是快速上市，與對手一較高下。Gelsinger 也強調，英特爾會繼續撤除沒成長空間的業務。

不過，市場認為，儘管英特爾的 Sapphire Rapids 在性能方面優於 AMD 產品，但並不明顯，不是一個令人信服且壓倒性的優勢。

Gelsinger 在第二季財報會議中表示，經濟活動快速放緩，是業績未達預期的主因，部分也反映自身產品設計、出貨延遲等問題。